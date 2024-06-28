本报北京6月27日电 （记者王昊男）北京市日前正式出台《发挥政府投资带动放大效应加快培育发展新动能若干措施》（以下简称《若干措施》），聚焦构建高水平新型基础设施体系、做大做强高精尖产业、激发释放消费潜能三个方面。记者了解到，北京预计将安排超百亿元政府投资，引导带动更多社会资本投向战略性新兴产业和未来产业，加快培育发展新动能，推动发展新质生产力。

构建高水平新型基础设施体系。《若干措施》提出，将加快创新基础设施建设、加强信息基础设施保障、适度超前布局融合基础设施。北京将全力服务保障国家实验室高质量运行，支持大科学装置和交叉研究平台建设，加快基础性、战略性、原创性科技成果取得新突破。其中，对科研机构牵头且引入相关主体建设的交叉研究平台项目，最高给予2亿元补助支持。加大对存量数据中心改建及重点领域通信网络基础设施布局的支持力度，最高给予5000万元补助支持。

在做大做强高精尖产业方面，《若干措施》明确提出，要强化重点产业培育和能级提升。支持人工智能重点领域示范场景应用，加速人工智能高质量发展；支持新型抗体、细胞与基因治疗等新药和高端医疗器械关键核心部件等创新产品生产制造，加快形成产业新增长点；智能网联汽车领域，支持电机电控等关键零部件生产布局，提升产业链供应链韧性和安全水平；现代农业领域，支持农作物、林果花卉、微生物等育种创新产品产业化应用，强化现代设施农业建设，推动现代农业规模化、产业化、精准化发展。对上述领域产业化项目，最高给予5000万元补助支持。

同时，《若干措施》在加强产业支撑要素保障、提供优质产业空间、增强消费对经济发展的基础性作用等方面也出台了相关措施。目前，北京市发展改革委已会同行业主管部门研究制定相关领域配套实施细则，明确了各领域支持范围、申报要求和流程等内容，形成了“1+N”政策配套体系。北京市发展改革委相关负责人表示，下一步将组织项目征集和评审，及时下达资金，后续将开展项目常态化征集储备，并做好动态监测评估，确保各项政策精准落地发挥实效。

《 人民日报 》（ 2024年06月28日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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