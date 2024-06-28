本报记者 常 钦 李晓晴

图①：安徽淮北国家粮食储备库有限责任公司夏粮收购库点，工作人员在查看小麦品质。

万善朝摄（人民视觉）

图②：江苏省连云港市东海县平明镇安营村，农机手驾驶大型收割机械抢收小麦。

柴军委摄（人民视觉）

数据来源：农业农村部

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小麦收割后如何收储？怎样加工增值？带着这些问题，记者采访了山东、安徽、河南等粮食主产区，看农机作业，看产后服务，看加工链条，观察各类新型经营主体护航一粒小麦完成“产业链之旅”。

机收作业——

抢收抢种不误农时，还节本增效

麦熟一晌，贵在争抢。今年夏收大忙，山东省武城县鲁权屯镇袁厂村种粮大户袁东红却一脸轻松：“收麦不带镰，晒麦不用场，卖麦不用忙，涛影农机专业合作社安排了5台联合收割机进田，运输车随即把新打的麦子运出去销售，半天时间就完事了。”

夏粮产量占全年粮食总产量的1/4，其中小麦产量占夏粮产量的九成以上。机收是小麦颗粒归仓的底气。“夏收最怕遇到大风、雨水，容易造成麦粒掉落、发霉等损失。现在一上午工夫，450亩地全部收完，接着就播种玉米，那叫一个快！”袁东红说。

武城县涛影农机专业合作社理事长宋书涛介绍，合作社有各式农机35台套，可提供耕、种、防、收多种社会化服务，今年麦收组织了15台联合收割机为农户收麦，服务面积达2.7万亩。

“提升收麦质量，这可是门学问。如果时间选得不好，或者机器质量不佳，麦粒被收割机的鼓风机吹落田里，边收边撒，机收损失就会很大。”宋书涛介绍，合作社抓住机具状态良好、机手操作规范这两个关键，对每名作业机手都进行专业培训，每台农机1小时能收割20亩左右，秸秆留茬高度、机收损失率等指标都完全达标。

大户种粮面积不小，为何自己不买农机？袁东红账算得明白：“一台联合收割机20多万元，自己种自己收，十几年才能回本，实在不合算。”宋书涛也有一本账：“合作社十几辆收割机一起出动，一天能收3000亩地。过去要连收半个月的麦子，现在一天就能完事，种粮大户自然愿意同我们合作。”

合作社农机服务“联大带小”，高效的收麦模式也成为小农户的选择。“我家种了10多亩地，以前在外打工，夏收还得专门请假赶回来割麦。现在农机服务进村，一个电话就让麦子在最佳时间收上来。我还能腾出时间，多挣一份打工钱。”袁厂村村民乔付春说。

细算服务账，农机作业服务节本增效明显。乔付春说，与以前雇人收麦相比，交给合作社收麦每亩费用能省15元，每亩地还能多收上十来斤麦子，总的算下来，一亩麦子能多收入20—30元钱。

农机合作社、种粮大户、小农户，一本本收粮账背后，是农机装备总量持续增长、作业水平不断提升、服务能力显著增强。武城县农业农村局局长王风广介绍，今年全县1484台小麦联合收获机、2500台玉米播种机、110多台烘干机和300余台高效植保机全力战“三夏”，确保夏收颗粒归仓，夏种夏管不误农时。

产后服务——

“田保姆”化解“丰收的烦恼”，确保优粮优价

收上来的麦子，下一站去哪里？

记者跟着安徽省蒙城县三义镇代敏的运粮车来到镇里的梁桥粮库。经过过磅、测纯度，三义镇刘园村村民刘红的小麦通过输送带缓缓进入粮仓。眼瞅着金黄的小麦换成了一沓沓钱，刘红满脸笑容：“普通麦1公斤2.4元，我这优质麦1公斤2.52元，60亩地可增收4300元。售粮有人管，省心多了，收入也增加了。”

三义镇镇长魏亮介绍，近年来，镇里推行优质强筋麦连片种植，推动粮食收购企业按订单收粮，“优质优价”“单品单收”增加了农户种粮收益。

麦子刚收完，刘红的地却没闲下来。蒙城县秸秆收储企业——坤宏农业发展有限公司的农机开进了地头，搂草机在麦田打转“画”了几个圈，散落的小麦秸秆被搂成草条，紧接着打捆机开始作业，“吐”出一块长方形草垛。很快，地里的秸秆全部离田。

小麦一半在籽实，一半在秸秆。“把秸秆有效利用起来，其实是找回粮食的另一半。”坤宏农业发展有限公司负责人郁坤说，今年小麦产量高，秸秆产量也不低，一亩地能产800斤。一台大型打捆机，一天可以产出200吨草捆。

对于刘红来说，秸秆曾是令她头疼的“麻烦”，“以前秸秆没地儿处理，还田成本高，又不划算。”现在难题迎刃而解。“我们回收利用秸秆，农户不需要向我们支付作业费用，双方各取所需。”郁坤说，规范化种田、绿色化种植，秸秆质量好，公司专门配备了秸秆揉丝设备，将秸秆做成饲料销往全国各地，很受市场欢迎。

夏收连着夏种，收罢小麦、处理完秸秆，紧接着种下玉米。受近期高温影响，三义镇组织农民合作社、种粮大户，带动乡亲们抗旱夏种。刘红忙着招呼“田保姆”为自家的60亩地浇“蒙头水”。大型绞盘式喷灌机缓慢移动，边走边喷，细密的水雾均匀地洒落，为农田“解渴”。“‘田保姆’解难题，种粮省心又省力。”刘红不禁夸赞。

在刘园村采访，不少农户点赞“田保姆”。乡亲们口中的“田保姆”，指的是三义镇农事服务中心，中心统筹镇里的农机专业合作社、粮食收储企业、秸秆收储企业等，组建农业生产联合体，从小麦田间植保、收割运输、秸秆离田等为乡亲们提供一条龙服务。

魏亮介绍，下一步还将发挥好农事服务中心的集成优势，开展单环节、多环节等托管服务，提高粮食生产组织化、机械化和集约化水平，促进小农户与现代农业相衔接，为乡亲们拓宽粮食生产降本增效的新路。

加工链条——

每道工序都带动小麦“涨身价”

当前夏粮进入收购旺季，小麦收购后，下一站去向哪里？

晚上8点钟，河南省安阳市汤阴县菜园镇汉丰裕农业科技有限公司仓库内灯火通明。公司经理刘爱军介绍：“我们已收了40多万斤小麦，从收割到入库全程‘不落地’，损耗降低至1%左右。同时，根据小麦的不同品种、不同等级分仓储存，订单式向华龙农庄面粉有限公司销售。”

安阳华龙农庄面粉有限公司是当地最大的面粉加工企业，年产80万吨面粉。走进面粉加工车间，浓浓麦香扑面而来，数千条管道有序排列，总长度达20公里。

“在这里，小麦经过清理、润麦等多个环节，采取长粉路、冷加工、细研磨等工艺，生产出来的面粉保留自然麦香味。”公司负责人弓银指着刚入库的小麦说，小麦分类其实并不简单——要看筋度、水分含量、杂质总量等指标，通过机器细化分类，进入仓库储存，再来到加工车间。伴随着机器发出的轰鸣声，饱满的麦粒经过研磨、筛理，形成不同品质的面粉。经过加工后，可生产出强筋类、烘焙类、面条类、精制类等11大类70多个品种的面粉。

小麦变面粉，“变身增值”之旅才刚刚开始。在距离华龙农庄面粉有限公司500米的安井食品公司生产基地，配料、成型、速冻、包装等各个环节有序衔接，面粉变身油条、馅饼等食品，被送往各大商超销售。

小麦加工链，还能拉多长？记者在汤阴县走访了多家粮食加工企业。在河南嘉士利食品有限公司，小麦被做成了各式各样美味的饼干。只要产品足够细，糟糠、麸皮都有戏，在鲲华生物，小麦变身胚芽油，出口海外；小麦麸皮被广泛用于饲料加工、食用菌种植等领域……在一道道工序里，每道工序都带动小麦“涨身价”。

“农头工尾、粮头食尾”，一粒粒小麦被“吃干榨净”。汤阴县产业服务中心主任王瑞康介绍，目前全县种植小麦55万亩，年产面粉300万吨，形成了完整的面制品产业链条，带动汤阴及周边地区10万余农户每年增收9亿多元。下一步还将提高面粉加工集约化、智能化水平，开发麦胚产品、小麦膳食纤维等高附加值产品，提高粮食综合利用率，推动“大粮仓”变成“大厨房”。

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2024年06月28日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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