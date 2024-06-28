王 波 郭彦成

走进位于山东省威海市文登区的颐阳集团西洋参生产加工车间，一批批西洋参原浆经过灌封、灭菌、烘干、包装等程序，成为西洋参饮品。“去年11月，西洋参纳入按照传统既是食品又是中药材的物质目录，今年年初我们就新上了4条食品流水线，广东、江苏、浙江等地的订单不断飞来。”颐阳集团副总裁刘伟说。

“早在5年前我们就开始研发‘食药同源’类产品，与中国科学院生物物理研究所合作，对西洋参皂苷提取添加、西洋参细胞破壁等精深加工难题进行科研攻关。”刘伟介绍，技术积累打下好基础，过去研发的很多产品可以陆续推向市场。

文登西洋参协会会长王文水说，过去西洋参只能以中药材销售，或者以初级农产品售卖，市场面窄，参农、参企利润都不高，“食药同源”获批后，西洋参产品销售由药店拓展至商超，销路更广了，附加值也提升了。

“工尾”链“农头”，产业链上游的参农也跟着获益。葛家镇小英村西洋参种植户李传涛去年收获的5亩参地，今年卖到了每公斤70余元，18万元收入到手，李传涛乐开了花，“相比去年，今年收益增长了10%。”

刘维民是种植西洋参的“老把式”，从2017年加入当地的西洋参产业合作社至今，种植面积不断扩大，去年年产鲜参80吨左右。得益于“企业+合作社+参户”的发展模式，刘维民与文登区500多名种植户获得了稳定的销售渠道。“‘食药同源’通过后，西洋参需求量变大，接下来我还想继续扩大种植面积。”刘维民说。

做大做强西洋参产业，增产量更要提质增效。文登区是我国西洋参最大产区，文登西洋参成为全国农产品地理标志产品、“好品山东”特色品牌。

近年来，文登区政府积极推动参品牌价值提升：举办“文登西洋参文化节”，与电商平台开展合作，打造电商IP和区域供应链基地；打造文登西洋参传统民俗村，促进农文旅融合发展。如今，文登西洋参品牌价值达到116.43亿元。

《 人民日报 》（ 2024年06月28日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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