全国首个批量化应用16兆瓦海上风机项目全容量并网
2024年06月28日08:38 | 来源：科技日报
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原标题：全国首个批量化应用16兆瓦海上风机项目全容量并网
科技日报北京6月27日电 （记者何亮 吴纯新 符晓波 通讯员邱志强）记者从三峡集团获悉，6月27日，全国首个超大单机容量的海上风电机组项目——三峡集团漳浦二期海上风电项目实现全容量并网发电。
据了解，漳浦二期海上风电项目位于福建省漳浦县海域，距离海岸线约30公里，总装机容量达400兆瓦，是我国首个全部采用13兆瓦及以上超大单机容量风机的海上风电场，其中批量化应用了6台16兆瓦海上风电机组。项目投产后，预计每年可生产16亿度清洁电能，在满足68万户家庭年用电量的情况下，每年可节约标准煤约50万吨、减少二氧化碳排放约136万吨。
图为6月19日拍摄的三峡集团漳浦二期海上风电项目现场（无人机照片）。新华社记者 林善传摄
(责编：杨曦、陈键)
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