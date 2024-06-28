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为全球海洋负排放提供“中国方案”

张 蕴
2024年06月28日08:39 | 来源：科技日报
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原标题：为全球海洋负排放提供“中国方案”

如何让污水处理厂从“投入大户”变为“盈利大户”？6月26日，2024年夏季达沃斯论坛“海洋负排放经济论坛”在美丽的海滨城市大连举行。海洋负排放国际大科学计划首席科学家、中国科学院院士焦念志，联合国秘书长海洋特使彼得·汤姆森等中外海洋领域院士专家汇聚一堂，聚焦“海洋负排放与新质生产力”，共话海洋负排放与未来经济新前沿。论坛上，海洋负排放国际大科学计划向全球发布了系列研究成果。

污水碱化增汇负排放路径为什么用污水处理厂？“提高碱度能缓解海洋酸化，提高海洋对大气二氧化碳的吸收能力。”焦念志在接受科技日报记者采访时介绍，用污水处理厂做技术路径，是因为污水具有低pH、高有机酸等特点，能够有效溶解橄榄石和碳酸盐矿物。这种处理方式能够吸收大量二氧化碳，将污水处理厂从温室气体的“排放大户”转变为“碳汇大户”，“创建”实实在在的新质生产力。

彼得·汤姆森与联合国教科文组织原助理总干事弗拉基米尔·拉宾宁在论坛上表示，海洋负排放国际大科学计划作为联合国“海洋科学促进可持续发展十年”计划，创新负排放解决方案，在治理问题海域富营养化和缺氧酸化的同时，解决经济增长与环境保护之间的紧张关系，将为应对气候变化作出新贡献。国际标准化组织船舶与海洋技术委员会（ISO/TC8）主席李彦庆进一步表示，国际标准化组织将采取更积极的措施参与到应对气候变化行动方案，搭建海洋负排放与经济发展之间链接的桥梁。

在成果发布环节，大连理工大学周集体教授团队发布“垂直电泳制碱技术及其在海水碱化中应用示范”，通过创新性研发的垂直电泳技术实现了高效制碱，将为污水碱化负排放工程示范和实施提供关键支撑。南方科技大学张传伦教授团队发布“无人机阵列海洋负排放监测与可视化平台”，作为国际首套无人机阵列海工装备，解决了海上阵风、突风、雨中和夜间作业环境下全自动精准定点样本采样的技术难点。

在随后的报告中，焦念志作“海洋负排放与新质生产力”报告，深入探讨基于海洋生态修复的碳去除和碳封存策略，并强调其经济和环境平衡。在圆桌讨论环节，欧洲科学院院士、法国索邦大学名誉教授路易·勒让德，中国21世纪议程管理中心原主任黄晶，美国环境保护基金会执行董事阿曼达·莱兰等专家，共同探讨了海洋负排放技术和新质生产力在应对气候变化、海洋生态环境保护与修复以及海洋产业创新与升级等方面的关联。

“海洋负排放经济论坛”由海洋负排放国际大科学计划主办，厦门海洋负排放研究中心和国际标准化组织承办。该论坛还集中签署6份合作协议，标志着多方共同迈向低碳、可持续的蓝色未来。

海洋负排放国际大科学计划由焦念志院士于2017年领衔发起，目前已汇聚全球33个国家70多所科研院校数百名专家学者。该计划旨在为应对气候变化提供海洋解决方案，为我国实现“双碳”目标贡献力量。

(责编：杨曦、陈键)
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