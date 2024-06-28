原标题：世界经济论坛发布《2024年十大新兴技术》

图片来源：世界经济论坛官网

科技日报北京6月27日电 （记者张梦然）世界经济论坛与《前沿》杂志于当地时间25日联合发布了一份报告——《2024年十大新兴技术》。报告显示，在全球新兴技术中，可重构智能表面和高空平台系统有潜力将全球数十亿目前无法访问互联网的人连接起来。

报告强调，用于人体移植的动物器官基因工程技术的发展，将为全世界数百万等待移植的人带来希望；人工智能带来的发现可改善疾病管理、更好地了解人类的身体和精神，并带来有益于全球健康和经济的新材料；应对气候变化的技术，包括将二氧化碳排放转化为有用产品的工程生物，以及在压力下释放热量、在放松时吸收热量的弹性热能，改变了能源的使用和效率。

“当了解影响未来的因素时，人们就会作出更好的选择。该报告确定了可能对社会和经济产生重大影响的技术。”世界经济论坛董事总经理兼第四次工业革命中心主任杰里米·尤尔根斯表示，“该报告重点介绍了具有巨大潜力的技术，这些技术可彻底改变连通性，应对气候变化的紧迫挑战并推动各个领域的创新。”

《前沿》杂志首席执行编辑弗雷德里克·芬特评论认为，人们对变革性科学的共同愿望更加明确。此次报告让人们对那些能够改变社会、经济和生活的突破性技术更加清晰。这是开放科学的实践，也会使全球商界、科学界和政界领袖关注到这些技术。

完整的“十强”榜单及其影响分别为：人工智能，促进科学发现、开拓知识新领域；隐私增强技术，实现大规模全球合作；可重构智能表面，利用智能镜子改变无线连接；高空平台系统，弥合平流层互联网鸿沟；集成传感与通信，构建具有数字感知的下一代网络；建筑世界的沉浸式技术，为建筑和维护奠定新基础；弹性热能，为热系统提供动力，使其像肌肉一样工作；碳捕获微生物，将排放物转化为有价值产品的工程生物；替代蛋白质饲料，变革动物营养，实现可持续发展；器官移植基因组学，推动基因编辑器官移植发展。

(责编：杨曦、陈键)

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