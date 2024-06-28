赵彬彬

原标题：5月份钢铁业盈利转正 钢企加快产品结构调整

6月27日，国家统计局公布数据显示，今年前5个月，黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入32891.2亿元，同比下降3.3%；营业成本31915.2亿元，同比下降2.9%；亏损127.2亿元。其中，5月份实现利润95.0亿元，扭转了钢铁行业连续多月净亏损的局面。

今年以来，受需求不旺、钢价低迷、成本高企等多重因素影响，钢企盈利不佳。从单月利润数据来看，国内钢铁行业1月份至2月份亏损146.1亿元，3月份亏损67.5亿元，4月份亏损8.6亿元，直到5月份实现月度盈利95.0亿元。

兰格钢铁研究中心副主任葛昕对《证券日报》记者表示：“5月份，受宏观政策加码、终端需求相对平稳和成本韧性支撑等因素影响，国内钢材价格震荡反弹，促使钢铁行业实现了今年以来的首次单月盈利。”

4月底以来，国内政策暖风频吹，持续提振钢材市场情绪。卓创资讯分析师于明静认为，“发行超长期特别国债”“消化存量房产和优化增量住房”“517楼市新政”等政策陆续推出，叠加多地优化调整楼市政策，为钢材需求开辟了新的增长点。

此外，原材料成本价格上涨，也为钢材价格上涨带来支撑。其中，焦炭价格完成四轮共计约400元/吨上涨后窄幅波动，铁矿石价格重心上移，推动钢厂炼钢成本回升，对钢材价格形成支撑。

据兰格钢铁网监测数据，5月份兰格钢铁综合钢材价格指数月均值为4056元/吨，较4月份上涨1.7%；其中，螺纹钢月均价格为3848元/吨，较4月份上涨3.5%；热轧卷板月均价格为3912元/吨，较4月份上涨1.0%。

值得注意的是，5月份钢材细分品类结构性分化愈加明显。从供给端来看，建筑钢材类中的钢筋和管材呈现同比下降态势，而建筑钢材类中的线材和板材品种呈现同比明显上升的态势。从需求来看，集装箱、汽车和家电等制造业用钢增量明显，与房地产和基建密切相关的工程机械等用钢需求也呈现了明显回升的态势。

除了供需出现结构性分化外，毛利也出现结构性分化。兰格钢铁研究中心主任王国清告诉《证券日报》记者，在兰格钢铁监测的七大品种中，以四周库存原料测算，钢坯、高线、三级螺纹钢5月份月均毛利继续改善，增加幅度在30元/吨至50元/吨之间；而热轧带钢、热轧卷板、冷轧卷板、中厚板毛利均有所转差，减少幅度在10元/吨至90元/吨之间，其中热轧卷板由盈转亏。

“目前，国内钢市的结构性调整仍在不断深化过程中，尤其是建材品种的供需结构调整最为明显，单月线材产量的回升也表明了国内建筑钢材生产企业的转型升级将主要瞄准棒线材领域。”葛昕认为，国内钢铁行业的结构性转型升级正式落到了相关品种的调整之中，品种利润的好坏也将决定着未来钢企的生存空间。

(责编：杨曦、陈键)

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