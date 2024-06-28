杨 洁

原标题：四大一线城市楼市新政全部落地 激发市场新活力

继上海、广州、深圳跟进“517楼市新政”后，北京楼市新政的“靴子”终于落地。6月26日，北京市住房和城乡建设委员会、中国人民银行北京市分行、国家金融监督管理总局北京监管局、北京住房公积金管理中心联合印发《关于优化本市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》（以下简称《通知》），自2024年6月27日起施行。

至此，四个一线城市全部落实“517楼市新政”。6月27日，《证券日报》记者从北京多家银行了解到，其已于6月27日起执行新政内容，对首付比例和贷款利率作出调整。业内人士表示，一线城市积极优化房地产信贷政策，释放出积极信号，有助于增加购房者的市场信心，市场预期有望得到修复，从而进一步促进房地产市场平稳健康发展。

北京多家银行已执行新政

《通知》明确，调整北京商业性个人住房贷款有关政策。其中，最受关注的是商业性个人住房贷款最低首付款比例和利率下限调整。具体来看，北京地区购买首套住房，最低首付款比例调整为不低于20%，贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）减45个基点，调整后5年期以上房贷利率下限目前为3.5%。

对于购买二套房，五环以内的最低首付款比例调整为不低于35%，贷款利率下限调整为不低于相应LPR减5个基点；五环以外的最低首付款比例调整为不低于30%，贷款利率下限调整为不低于相应LPR减25个基点。

6月27日上午，北京市丰台区一家股份制银行个贷部工作人员告诉《证券日报》记者：“昨晚北京市发布了新政策，我们接到通知对首付比例和利率进行调整，今天已经开始执行，此次调整不涉及存量房贷，且据我了解，各家银行调整情况基本相同。”

随即，该工作人员向记者展示了一份该行当前执行的最新首付比例及利率表，上面显示：首套房方面，首付比例为20%，该行2年期（含）以下贷款利率目前为3%，2年期以上为3.5%。二套房方面，五环内首付比例为35%，该行2年期（含）以下贷款利率目前为3.4%，2年期以上为3.9%；五环外首付比例为30%，该行2年期（含）以下贷款利率目前为3.2%，2年期以上为3.7%。

记者从北京市丰台区某国有大行网点处了解到，该行也已于6月27日开始执行新的首付比例和利率，与上述银行一致。

不过，也有个别银行个贷部工作人员表示“暂未接到执行通知”。6月27日15时，北京市门头沟区某商业银行网点个贷部人士表示：“理论上新的政策于6月27日执行，但我们目前还未接到执行通知。”

有购房者表示，其已于6月26日新政发布前完成了房屋网签流程，但银行尚未放款，能否享受新政？

对此，某股份制银行个贷部工作人员对《证券日报》记者表示：“我们昨晚接到的通知显示，对于6月27日以后发放的个人住房贷款，按新政执行放款。也就是说，如果银行已经接单或购房者已经完成网签，但还未发放贷款，可以按照新政来操作。”

进一步提振市场信心

5月17日，中国人民银行连发三则重要通知，宣布取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限、下调个人住房公积金贷款利率、调整个人住房贷款最低首付款比例。

随后，政策效应逐步显现，几天内多个城市积极响应，在首套房首付比例、商贷房贷利率方面作出调整。作为楼市“风向标”的一线城市，也相继有所行动。

5月27日，上海率先落地“517楼市新政”，其中，商贷首付方面，首套房从30%降为20%，二套房由50%降为35%，重点六区为30%；商贷利率首套由3.85%降为3.5%，二套从4.25%降为3.9%，重点六区为3.7%。家庭公积金贷款额度由首套120万元调整为160万元，二套贷款额度由100万元调整为130万元，多子女家庭再上浮20%。

5月28日，广州跟进落地政策，首套房商贷最低首付比例从30%降为15%，二套房首付降为25%，取消首套和二套房利率下限。同日，深圳宣布自5月29日起下调个人住房贷款最低首付款比例和利率下限。

从市场表现来看，“517楼市新政”落地后，上海、广州、深圳均较快跟进落地相关举措，新房、二手房市场活跃度均有所提升，尤其是上海二手房成交提升明显。中指研究院监测的数据显示，6月份，上海市新房、二手房成交量较5月份日均分别提升11.1%、40.5%。

北京此次住房信贷政策的调整，释放出积极信号，市场表现也备受关注。

北京市一位近期在筹备买房的常女士对《证券日报》记者表示：“很多房屋中介经理都发来信息告知新政内容，我用按揭贷款利率计算器大概算了下，若贷款300万元，30年，在等额本息的前提下，按调整前LPR（3.95%）计算，每月应还14236.12元，利息总额212.5万元；若以调整后贷款利率3.5%计算，每月应还13471.34元，利息总额184.97万元，对刚需购房者来说优惠力度不小。”

某房屋中介经理表示：“北京市出台政策调整首付比例和利率，大大降低了购房门槛，接下来被压抑的购房需求有可能得到释放。”

中指研究院市场研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，本次北京落地执行降低首付比例、降低房贷利率、给予多孩家庭更多政策支持、支持住房“以旧换新”等多项举措，预计将明显缓和购房者观望情绪，促进购房需求入市，另外，北京本次优化政策也进一步释放了积极信号，有助于整体市场预期修复。

“北京作为四个一线城市中最后一个调整房贷首付和利率政策的城市，意味着四个一线城市政策总体上都积极调整到位。这为下半年购房创造了非常好的宽松环境，有助于进一步增加购房者的市场信心，对于后续市场行情提振具有积极作用。”易居研究院研究总监严跃进对《证券日报》记者表示。

“短期来看，北京房地产市场活跃度有望提升，新房、二手房链条也有望加速轮转，二手房成交量保持活跃也将为新房释放更多改善需求。”陈文静表示，本次北京限购政策尚未做调整，未来依然有优化空间和预期，下半年随着核心城市政策效果逐渐显现，全国市场也有望逐渐筑底企稳。

(责编：杨曦、陈键)

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