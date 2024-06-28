杜雨萌

原标题：国资委：不断健全国资央企科技创新政策体系

本报讯 （记者杜雨萌）6月27日，国务院国资委网站发布消息显示，6月26日，国务院国资委党委召开扩大会议，认真传达学习习近平总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上的重要讲话精神，深入贯彻落实习近平总书记对防汛抗旱工作作出的重要指示精神，紧密结合实际研究贯彻落实举措，充分发挥国资央企在新型举国体制中的支撑作用，突出国家战略需求，优化国有资本布局，扎实推动科技创新和产业创新深度融合，助力发展新质生产力，不断增强企业核心功能、提高核心竞争力，更好支撑实现高水平科技自立自强，为把我国建设成为科技强国作出新的更大贡献。

会议强调，要切实发挥中央企业在新型举国体制中的骨干支撑作用，围绕破解卡点堵点，加快关键核心技术攻关，着眼产业链整体突破，压紧压实责任，加速攻关突破；积极主动融入国家攻关体系，与高校、科研机构密切合作，面向产业需求共同凝练科技问题、联合开展科研攻关、协同培养科技人才；抓好攻关成果应用推广，使更多科技成果从样品变成产品、形成产业。要围绕探索基础前沿，瞄准未来科技和产业发展制高点，着力打造原创技术策源地；强化应用基础研究，支持具备条件的中央企业加大投入力度，牵头组织实施基础研究和应用基础研究项目；切实发挥科研院所作用，加强关键技术攻关、共性技术研发和跨行业跨领域技术服务，支持有条件的企业组建行业研究院。要围绕强化科技创新主体地位，建设一批创新力、竞争力比肩世界一流企业的科技领军企业，以及对提升产业链供应链现代化水平具有重要支撑作用的专精特新小巨人企业和掌握独门绝技的单项冠军企业；突出重点领域，聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，推动一批中央企业成为科技领军企业；强化要素集聚，支持具备条件的中央企业加快建设全国重点实验室等高水平研发平台。要围绕激发活力动力，持续优化科技创新生态，进一步强化政策支持，深入跟踪了解企业诉求，不断健全国资央企科技创新政策体系，完善科技奖励、收入分配、成果赋权等激励制度；进一步完善人才培养机制，赋予科研单位和科研人员更大自主权，发挥关键人才作用并作出制度性安排；进一步营造优良创新氛围，弘扬科学精神和工匠精神，加强作风学风和科研诚信建设，培育鼓励创新、宽容失败的创新文化。

(责编：杨曦、陈键)

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