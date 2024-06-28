刘 萌

原标题：政策“一增一减”为外资提供更广阔空间

6月26日召开的国务院常务会议研究利用外资工作。会议提出，外资企业在构建新发展格局中发挥重要作用，要加大力度吸引和利用外资，多措并举稳外资。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授陈建伟在接受《证券日报》记者采访时表示，外资企业是中国经济发展的重要参与者和贡献者，在构建新发展格局中将发挥其在技术、市场、人才、产业链等方面的优势，与国内企业共同推动中国经济发展，实现互利共赢。

限制措施继续减少

会议明确，要深化重点领域对外开放，落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求，推出新一轮服务业扩大开放试点举措。

陈建伟表示，制造业和服务业是吸引外资的两大重点领域。制造业是国民经济的支柱产业，对于技术创新、产业升级都具有重要意义，制造业领域外资准入限制措施“清零”有助于引进先进技术和管理经验，促进产业升级和提高竞争力。同时，随着服务业在国民经济中的比重逐渐增加，进一步扩大服务业开放对于增加就业机会和促进高质量发展至关重要。

“在新一轮服务业扩大开放中，预计医疗、电信领域将会出台更多的开放举措。”上海立信会计金融学院自贸区研究院副院长肖本华对《证券日报》记者表示。

今年3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。

国务院常务会议提出，要优化政策实施，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资等。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东表示，此项措施强调了外资的国民待遇，保障内外资企业平等参与市场活动，提供了稳定可预期的政策环境，将推动更多外资企业深耕中国市场。

肖本华也认为，大规模设备更新等行动将创造更大的市场空间，“一视同仁”的提法既可以吸引更多的外资企业来华投资，又可以促进已有外资企业在华进行再投资。

鼓励条目继续增加

国务院常务会议提出，要持续提升投资便利化水平，优化药品、医疗器械等领域外资政策，拓展保税维修新业态新模式，进一步强化服务保障机制。要打造“投资中国”品牌，修订发布新版《鼓励外商投资产业目录》，提高外籍人员工作便利度。

国家发展改革委利用外资和境外投资司负责人华中在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，国家发展改革委会同有关部门已启动鼓励外商投资产业目录修订工作。

“全国目录的修订将继续以制造业作为鼓励外商投资的重点方向，同时促进服务业和制造业融合发展，加大对先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等领域支持力度。中西部目录的修订将充分挖掘各地方资源禀赋和产业条件，因地制宜加大对基础制造、适用技术、民生消费等领域支持力度。”华中表示。

刘向东认为，打造“投资中国”品牌等措施将全方位展现我国优质的营商环境和投资机遇，提振外资企业在华长期投资经营的信心和预期。此外，今年以来，多地多部门已持续优化外籍人员入境和停居留政策环境，提高外籍人员工作便利度，未来这一工作也将持续推进。

陈建伟表示，此次国务院常务会议采取了更加积极的举措，增加吸引外资力度、减少外资准入限制，用“一增一减”，为外商投资中国提供更广阔的空间，体现了我国持续推进高水平对外开放的决心和行动。

如何推动这些加大力度吸引和利用外资的举措落实到位？肖本华表示，一方面，要围绕此次提出的重点举措出台具体的落实细则；另一方面，要出台相应的配套措施，如在金融方面给予外资更大的支持，在引导外资向中西部进行产业转移上给予更有针对性的支持。

(责编：杨曦、陈键)

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