原标题：央行：我国保持金融体系稳定具有坚实基础

本报讯 （记者刘琪）6月27日，中国人民银行公众号发布中国人民银行金融稳定局党支部文章《坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题 牢牢守住不发生系统性金融风险底线》。文章提出，有效防控金融风险是金融高质量发展的必然要求。

文章表示，党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国人民银行坚持稳中求进工作总基调，统筹发展与安全，防风险、治乱象、补短板，稳妥有序处置了我国金融体系中一批具有紧迫性、全局性的突出风险点。经过长期努力，我国金融风险上升势头得到有效遏制，金融业脱实向虚、盲目扩张态势得到根本扭转，金融风险整体收敛、总体可控。从最新的央行金融机构评级结果看，绝大多数银行业金融机构经营稳健，特别是24家主要银行评级一直优良，资产规模在银行业总资产中占比约70%，是我国金融体系的“压舱石”。从长远看，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，保持金融体系稳定具有坚实的基础。

文章称，下一步，中国人民银行将继续深入学习领会《习近平关于金融工作论述摘编》，坚持党中央对金融工作的集中统一领导，在宏观层面把握好经济增长、经济结构调整、金融风险防范三者之间的合理平衡，在风险处置工作中把握好权和责、快和稳、防和灭的关系，有力有效防范化解金融风险，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

一是健全市场化、法治化、常态化处置机制。落实金融领域风险处置责任，平稳有序推动重点领域金融风险处置。健全权责一致、激励约束相容的风险处置责任机制。着力构建科学合理的成本分担机制，强化市场纪律，切实防范道德风险。发挥好存款保险专业化金融风险处置职能，以及各行业保障基金、金融稳定保障基金作用，充实金融风险处置资源。持续强化金融稳定的法治保障，全力配合推动相关法律法规早日出台。

二是切实提高金融监管有效性，加强监管协同，形成监管合力。坚持结果导向，促进全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，依法将各类金融活动全部纳入监管，实现监管全覆盖，构筑金融安全网“第一道防线”。认真贯彻落实《防范化解金融风险问责规定（试行）》，坚持严字当头，对监管不到位等问题，严格监督问责。有效配合各方齐抓共管，探索建立监管有效性评估、评价体系，形成强监管、防风险的铜墙铁壁。

三是持续完善金融风险监测、预警和防控体系。加强从宏观视角对金融稳定总体形势的分析。持续完善对跨市场、跨业态、跨区域风险的识别预警体系。健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制，设定清晰的整改期限及具体整改要求，推动在相关法律法规中予以明确。提高紧急状态下风险研判的准确性，精准采取应对措施。认定为系统性金融风险的，按照“措施要及时，力度要够大”的要求，有效化解处置，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

(责编：杨曦、陈键)

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