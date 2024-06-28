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文旅市场持续升温 激活夏日经济新引擎

人民网记者 王绍绍
2024年06月28日09:28 | 来源：人民网
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去海边戏水踏浪、享受“清凉一夏”，到夜市里品尝各色美食小吃，去体验当地特色民俗技艺……入夏以来，随着气温升高，各地消费市场热度持续升温，人们的出游热情更加高涨，文旅市场新产品、新业态不断涌现，为“夏日经济”点燃高质量发展新引擎。

文化和旅游部数据显示，今年以来，全国各地推出6300余项惠民措施，发放总额1亿多元的消费券，其中包括实施景区降价、旅游企业打折等优惠措施；旅行平台数据显示，6月以来避暑游预定订单同比去年有明显增长。业内人士表示，热气腾腾的“夏日经济”成为消费活力升级的缩影，展示出我国文旅产业的持续发展势头。

近年来，“新中式”审美潮流风靡各地，“非遗+文旅”成为地方经济发展的新引擎。穿汉服、戴簪花、做漆扇，越来越多的年轻人开始重新爱上传统文化，并将其融入现代生活中。在福建泉州蟳埔村，一句“今生戴花，来世漂亮”的宣传文案登上热搜榜，“游蟳埔、戴簪花、美自己”成为当地文旅市场的“顶流”，体验传统手工簪花也成为了许多游客的必选项目。旅游平台数据显示，随着“泉州蟳埔非遗簪花”火爆出圈，当地旅游订单增速位列全国热门旅游城市TOP5，入境游订单同比增长了100%。

今年夏天，“一半人为，一半天成”的漆扇工艺火遍全国。在福州三坊七巷等地，传统漆扇变身“新中式出片神器”，受到许多游客的喜爱。漆扇制作技法源自传统大漆工艺，只要将大漆颜料滴入水中，以水为笔、以漆为色，便能够漂染出独一无二、绚丽多彩的扇面。当地景区内还推出了手工制作漆扇的体验服务，让越来越多的年轻人爱上满满“文化味”的大漆艺术。

“文化遗产是民族文化成就的重要标志，也是旅游发展的关键动能，要让游客看见历史的演进和文化的传承，更能看见经济社会发展的未来。”中国旅游研究院院长戴斌表示，对于文化不能仅停留于开发，还要做到“活化”，充分挖掘其深厚的文化底蕴，不断增强人民群众的参与度和获得感，要让非遗要重归当代生活，在日常生活当中重构功能，重建价值。

除了戴簪花、做漆扇等文化体验活动，在炎炎夏日，不少人还选择在旅行途中逛夜市、吃夜宵、赏夜景，丰富多彩的夜间经济点亮了城市夜晚，极大地满足消费者个性化、多样化需求，成为拉动消费的“新引擎”。今年夏天，各地纷纷打造新“夜”态，激发夜间消费活力，为“夏日经济”注入新活力。

走进“有福之州”，梦山路夜市的国潮商品、文创产品琳琅满目，福见夜市最具“虾油味”，游客一路逛一路吃，温泉夜市主打怀旧老物件、老家具，光明港夜市设置“榕城告白墙”，吸引各地游客拍照、打卡；来到宁德霞浦三沙镇“民宿村”，文创市集、美食嘉年华、旅游后备箱夜市等活动轮番登场，海鲜排档一条街人气爆棚，吸引了大批美食爱好者品尝地道风味，给当地民宿的海滨夜景带来满满的“烟火气”……

“夜间经济不只是简单的‘吃喝玩乐’，而是逐渐成为融合购物、饮食、住宿、文化、娱乐、体育等多元消费的新业态，蕴藏着丰富的经济发展机遇。”业内人士表示，特色文化越浓厚，文化消费越丰富，夜间经济就越有活力，只有深入挖掘地方特色文化，避免千篇一律，借助新的科技手段，拓展更多消费场景，推动文旅深度融合，才能激发夜间经济更大的活力。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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