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华为：加速F5G-A商用 迎接智能时代新机遇

2024年06月28日10:12 | 来源：人民网
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在2024上海世界移动通信大会(简称“MWC上海”)期间，以“全光万兆，品质运力，共筑智能世界”为主题的F5G-A全光万兆产业峰会成功举办。

华为高级副总裁、ICT销售与服务总裁李鹏受邀出席并发表致辞。李鹏表示：“光产业在智能时代迎来发展机遇，F5G-A帮助运营商实现三大跨越：跨越体验极限，用万兆光网激发智能应用；跨越联接边界，用联接+X支撑智能场景无处不在；跨域时空距离，用算网一体化释放澎湃算力。”

华为高级副总裁、ICT销售与服务总裁李鹏（受访者供图）

在李鹏看来，过去十年，光产业取得了飞速发展，未来也将持续保持增长势头。光纤宽带的快速发展，带来了巨大的社会和经济效益。现今，智能时代加速到来，智能应用对云、管、边、端的资源协同能力提出了更高要求。业务从过去传统云端协同，升级到云管端、云边端、和边管端等多种协同方式。这些协同，对边缘计算资源和网络差异化服务能力提出更高的要求，同时，家庭和企业用户也更愿意为这些差异化的网络服务付费，以获取智能应用的极致体验，从而为运营商带来新一轮发展机遇。抓住机遇，满足智能时代的需求，固定网络要实现三个跨越：跨越体验极限，跨域联接边界和跨域时空距离。

首先，在智能时代，用户在使用智能应用过程中，对体验的要求发生了巨大的变化。网络需要跨越体验极限，用户从传统上只是要求网络满足业务的基本带宽需求，升级为追求智能场景的舒适生活体验。宽带网络需要从对互联网的尽力而为，升级到对智能应用的确定性联接保障。

其次，智能时代固定网络也将跨越联接边界。家庭终端从传统的手机、Pad等，快速发展到更多的云终端、XR、共享存储、康养终端、智能家居终端等等。固定网络需要从联接家庭和企业，升级为联接智能场景中的每个终端，并打破边界延伸到家庭和企业所需要的存、算、感、控等智能应用。例如家庭的数据智能存储和共享、家庭相册的智能查找、Wi-Fi智能感知和安防等。这种情况下，家庭和企业的终端联接需求将增加10到20倍，50%以上的终端可以移动漫游，要求网络漫游切换时间降低10倍。

智能时代，算力基础设施将大量部署。以中国为例，到2027年，智算需求和能力将提升15倍，网络能力对算力的影响将越来越大，根据实验室仿真，网络丢包率增长千分之一，计算效率就会下降50%，网络时延每增加1毫秒，计算效率下降3%到5%。算力中心也将更多分层、跨地域部署。在中心算力完成大模型训练和数据备份；在边缘算力提供实时推理等服务。分布在不同地域的大小算力中心，无论距离远近，都将被运力网联接。高品质的运力网不再是仅仅满足人的通信感知，而且要匹配到机器的速度，从而推动智能应用的快速普及。

“迎接智能时代的到来，光产业正在实现三个跨越。同时，全球多个国家已纷纷出台万兆光网建设规划和发展政策，领先的运营商也推出万兆套餐和服务。先行者将会抓住智能时代第一波机会窗，通过网络能力的一步领先，实现业务发展的领先。”李鹏表示。

(责编：曹淼、李源)
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