人民网北京6月29日电 （记者黄盛）日前召开的中国人民银行货币政策委员会2024年第二季度例会表示，要加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。充分认识房地产市场供求关系的新变化、顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台金融政策措施落地见效，促进房地产市场平稳健康发展。

针对国内外经济金融形势，本次会议认为，今年以来宏观政策坚持稳字当头、稳中求进，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，强化逆周期调节，综合运用利率、准备金、再贷款等工具，切实服务实体经济，有效防控金融风险，为经济回升向好创造适宜的货币金融环境。贷款市场报价利率改革成效显著，存款利率市场化调整机制作用有效发挥，货币政策传导效率增强，社会融资成本继续下降。外汇市场供求基本平衡，经常账户顺差稳定，外汇储备充足，人民币汇率双向浮动、预期趋稳，在合理均衡水平上保持基本稳定。

东方金诚首席分析师王青向人民网记者表示，二季度以来宏观经济整体上延续回升向好势头，背后是前期稳增长政策效应持续显现，外需韧性较强，同时体现新质生产力发展的高技术制造业生产和投资都保持较快增长势头。

针对货币政策取向，本次会议继续强调更加注重做好逆周期调节，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配，促进物价温和回升，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。

“本次会议释放出稳健货币政策偏积极取向。”光大银行金融市场部研究员周茂华表示，首要是加大已出台政策组合拳实施力度，充分释放政策红利。当前我国低物价环境，国际收支保持基本平衡，经济结构持续优化，常规政策工具实施空间仍大。

仲量联行大中华区首席经济学家庞溟认为，总量上，中国人民银行将努力保持银行体系流动性处于合理水平，保持货币信贷与实际需求匹配，同时又坚持不搞“大水漫灌”；价格上，引导商业银行向实体经济让利，同时也要实现银行自身稳健经营，支持银行补充资本金、引导银行负债端成本下行，增强银行服务实体经济的可持续性。

另外，在促进房地产市场平稳健康发展方面，本次会议还明确，充分认识房地产市场供求关系的新变化、顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台金融政策措施落地见效，促进房地产市场平稳健康发展。加大对“市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度，推动加快构建房地产发展新模式。落实促进平台经济健康发展的金融政策措施。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。



(责编：王震、高雷)

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