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促产业共赢 华为发布5G-A产业技术演进方向

2024年06月29日10:41 | 来源：人民网
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人民网北京6月29日电 （记者孙阳）6月26日至28日，2024年世界移动通信大会（上海）在上海举行。大会期间，华为正式发布了从5G到5G-A的产业技术演进方向，通过3D ELAA（超大规模天线阵列）天线技术、差异化体验解决方案、全时段全系列绿色解决方案、以智赋网四大技术持续创新，将构筑5G-A时代的全新体验，使移动网络满足 “联接更多维、体验更确定、整网更绿色”的需求。

华为5G&TDD领域总裁李捷在会上表示：“2024年是5G-A的商用元年，同时伴随AI带来的新变化，移动通信产业形成了一个全新的机遇。华为通过在四大技术方向的持续深耕，构建全场景连接、全业务保障、全天候绿色的一网多能的5G-A网络。随着多元化应用的蓬勃发展，如何凭借确定性的网络能力，来拥抱业务商用节奏的不确定性，华为将和全球伙伴一起，拥抱AI无处不在的时代，共同探索无限可能。”

北京联通、云南移动、阿联酋du等全球领先运营商的代表分享了在5G和5G-A网络建设和商业变现的经验：第一，网络能力升级才能满足移动应用的多样化发展，用户的差异化体验是实现5G-A多维变现的核心；第二，高质量5G网络是5G-A部署的基石，通过夯实居民区、高铁、城乡等场景的网络能力，打造5G-A一网多能的坚实底座；第三，通过端到端智慧运营，实现网络问题的全面洞察和自愈优化，最大化网络效能，提升用户体验。

相关产业伙伴表示，5G商业增长加速，5G-A部署正当其时。通过3CC规模部署实现5Gbps的极致网络体验，满足游戏、赛事、影音等多元沉浸式体验需求；5G-A全产业链已经成熟，目前，U6G、毫米波等新频已发放给部分运营商验证储备，全球已有超过30款终端支持5G-A，超过60家运营商完成了5G-A的商用发布；围绕AI时代带来的机遇，全产业链需积极协同，构筑更高效、更智能、更可靠的网络和应用。

随着AI技术的快速发展，以及诸如AI PC、AI手机、AI穿戴设备、车载系统等智能终端的涌现，无处不在的AI时代已经到来，联接对象的多样化、承载内容的丰富度和用户话务模型的变化，对网络能力提出更高要求。同时，也为新业务快速增长、提升网络质量和运维水平提供了新的机会。据悉，华为呼吁所有产业伙伴把握这一时代的新机遇，共同推动5G-A产业的共赢发展。

(责编：王震、高雷)
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