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“智慧车”上“聪明路” 车、路、云如何一体化？

人民网人汽部落工作室
2024年06月29日09:37 | 来源：人民网
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从北京大兴机场去亦庄，预约好的自动驾驶车辆提供自动接驳服务；在北京城市副中心，出地铁可乘坐自动驾驶小巴，一览城市美景；夜深后，无人驾驶环卫车在不知疲倦地清扫……“丝滑”的智驾体验背后，除了有聪明的车、智慧的路，还有强大的“云”。车路云一体化，能为人们提供运行监管、协同驾驶、交通优化等服务，使驾驶更安全、高效。

智能网联汽车是人工智能、信息通讯、云计算、大数据等技术在汽车领域应用的关键载体，也是全球汽车产业转型升级的战略方向。

近年来，在各项利好加持下，我国智能网联汽车产业规模快速提升。2023年，乘用车L2级（自动驾驶）渗透率达到47.3%，2024年1至5月，这一渗透率则突破50%。同时，相关基础设施也在持续推进，根据工信部数据，截至2024年5月底，全国共开放测试示范道路3.2万多公里，测试里程超过1.2亿公里，各地智能化路测单元部署超过8700套，多地开展云控技术平台建设。

今年1月，工业和信息化部等五部门近日联合印发《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》，围绕建设智能化路侧基础设施、提升车载终端装配率、开展规模化示范应用等9个方面，开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点。今年6月，工业和信息化部等四部门发布，我国首批确定由9个汽车生产企业和9个使用主体组成的联合体，将在北京、上海、广州等7个城市展开智能网联汽车准入和上路通行试点，试点产品涵盖乘用车、客车以及货车三大类。

事实上，从单车智能到“车路云一体化”，汽车智能化不仅仅是简单的迭代，还有彼此的交互与助力。

“单车智能和‘车路云一体化’不是两条独立的技术路线，二者具有相互促进的作用。单车智能是‘车路云一体化’的基础，‘车路云一体化’能够为车辆提供赋能。”中国工程院院士、清华大学教授李骏认为，一方面，单车智能通过发挥“车路云一体化”所具备的双数据感知、复杂场景的协同决策、群体智能等优势，将未知场景转化为已知场景，降低不安全场景的安全风险，进一步提升自动驾驶汽车驾驶性能和自动驾驶安全性；另一方面，“车路云一体化”系统提供数据规模和数据类型，通过获取路侧场景数据，对车端数据形成有力的补充，促进数据开发与运营，开发出更高质量的自动驾驶人工智能模型。

“单车智能和车路云一体化完全不矛盾，属于一个技术发展的过程。单车智能是‘车路云一体化’的基础，而‘车路云一体化’是单车智能的升级。”中国工程院院士、清华大学教授李克强认为，单车智能感知能力受到约束，希望有更广阔的视角能够获得更好的感知，扩展感知的能力，“车路云一体化”可以在此基础上进行优化，避免单车智能的立体特征造成交通事故和拥堵。

当前，全球正处于数字化和智能化快速迭代的时代，智能网联汽车正在深刻地改变着人们的出行方式和城市的发展方式。作为推动智慧城市发展的重要组成部分，智能网联汽车不仅仅是交通工具，更是城市智能体的一部分，是智慧城市的重要连接点和数据汇集点。

“‘车路云一体化’符合技术和产业发展趋势。”李克强院士表示，“车路云一体化”并不是我国独有的理念，在此基础上，要维持技术落地、坚定发展信心，梳理出亟待解决的问题以及产生问题的原因，形成高质量方案系统推进，坚持既有推进路径，做到架构正确、标准统一，成为解决当前问题的重要途径。（记者栗翘楚）

(责编：王震、高雷)
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