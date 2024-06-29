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农货出山、国货出海 政策助力电商市场加速拓展

2024年06月29日09:37 | 来源：人民网
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人民网北京6月29日电 （记者栗翘楚）京东“618”成交额、订单量齐创新高，超5亿用户下单；365个品牌在天猫“618”成交破亿元，超36000个品牌成交翻倍；苏宁门店“618”以旧换新订单环比增长46%……一年一度的“618”电商促销活动落下帷幕，瞬时激增的网购量，成为观察中国经济的重要窗口。

近日，商务部电子商务司负责人介绍1—5月我国电子商务发展情况时表示，今年以来，我国电子商务在促进消费恢复向好、推动数实融合、拓展国际经贸合作中发挥积极作用，商务领域数字化水平不断提升。

商务部最新数据显示，商务部指导举办“双品购物节”，“618”活动提前，带动1—5月网上零售额达5.77万亿元，增长12.4%，其中，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重为24.7%。服务消费增长动力足，重点监测网络服务消费增长23.2%，主要在线旅游平台入境游销售额增长1.9倍。数字消费亮点多，人工智能相关产品增长20.8%。电商平台以旧换新枢纽作用大，相关产品配送范围扩展至全国96%以上城镇，5月份，洗衣机、家具和手机等主要品类提速，分别增长33%、21.3%和20%。

鲜为人知的土特产，正触网走出大山。近年来，我国农村电商发展如火如荼，已成为推动乡村产业发展的重要引擎。据商务大数据监测，2023年，全国农村网络零售额达2.5万亿元，比2014年增长近13倍。

业内人士表示，发展农村电商，是创新商业模式、建设农村现代流通体系的重要举措，是转变农业发展方式、带动农民增收的有效抓手，是促进农村消费、满足人民对美好生活向往的有力支撑。今年3月，商务部、农业农村部等9部门联合印发《关于推动农村电商高质量发展的实施意见》，引导农村电商实现数字化转型升级，助力农民收入和农村消费双提升。

农货出山，国货出海。商务部最新数据显示，今年一季度，我国跨境电商占出口比重提升至7.8%，拉动出口增长超1个百分点。

2024年巴黎奥运会开幕在即，不少跨境电商卖家蓄势待发，抢先一步瞄准商机。日前，在青岛海关所属烟台海关现场监管下，6700件运动服装鞋帽、体育用品及奥运周边产品等跨境电商出口货物，在烟台空港跨境电商货物仓库打包、装运，随即搭乘货运航班启程运往世界各地。

“随着‘奥运经济’持续升温，国外消费者购物需求愈发旺盛，跨境电商货物出口量连创新高。”菜鸟集团国际快递事业部关务经理薛磊介绍，进入6月以来，企业跨境电商出口商品日均单量高达1.6万票，较去年同期增长166.7%。

近年来，跨境电商作为新兴贸易业态蓬勃发展，因其商品数量基数大、种类品目杂、更新换代快等特点，对出口时效性要求较高。跨境电商与海外仓等新型外贸基础设施协同联动，减少中间环节、直达消费者，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。

今年6月，商务部、国家发展改革委、财政部、海关总署等9部门印发的《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》（以下简称“《意见》”）推出15条举措，旨在拓展跨境电商出口，优化海外仓布局，加快培育外贸新动能。

业内专家表示，随着中国经济数字化水平不断提升、电子商务市场持续繁荣，越来越多的海外商品走进中国市场，越来越多的中国商品走向全球各地。

(责编：王震、高雷)
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