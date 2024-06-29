新华社北京6月29日电（记者王明玉）记者29日从国家民委获悉，2024年中央财政少数民族发展资金74亿元近期已全部下达至全国28个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团有关县（市、区、旗）。

国家民委共同发展司有关负责人介绍，中央财政少数民族发展资金重点支持民族地区改善乡村生产生活条件，发展民族手工业、民族文化旅游等富民增收特色产业，切实把铸牢中华民族共同体意识贯彻到发展的全过程和各方面。资金使用和项目实施过程中，突出“融”的内涵和导向，促进各民族广泛交往交流交融，不断铸牢中华民族共同体意识。

下一步，国家民委将打造一批有利于改善民生、凝聚人心的项目，着力发展民族文化旅游促进各民族交往交流交融，着力提升各族群众劳动技能和外出务工就业能力，助力民族地区乡村振兴与民族团结同频共振。

(责编：王静、白宇)

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