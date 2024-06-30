本报北京6月29日电 （记者韩鑫）记者日前从国家邮政局获悉：前5月，我国邮政行业寄递业务量累计完成733.1亿件，同比增长21.6%。其中，快递业务量累计完成655.9亿件，同比增长24.4%，行业发展动力继续释放，运行态势持续向好。

5月，邮政行业寄递业务量完成163.6亿件，同比增长21.3%。其中，快递业务量完成147.8亿件，同比增长23.8%。5月，荔枝、樱桃、枇杷等生鲜果品进入销售旺季，电商促销火热开展，线上消费需求进一步释放。

前5月，邮政行业业务收入累计完成6656.4亿元，同比增长11.6%。其中，快递业务收入累计完成5371.1亿元，同比增长16.6%。5月，快递服务质量指数为675.1，同比提升14%，服务能力明显提升。从分指标看，快递服务公众满意度预计为83.5分，同比提升2.2分。

《 人民日报 》（ 2024年06月30日 01 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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