本报北京6月29日电 （记者王珂）商务部28日对外公布，内地与香港、内地与澳门在关于建立更紧密经贸关系的安排（CEPA）机制下经过磋商，同意提高自香港、澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度，相关内容纳入CEPA货物贸易协议。具体措施由业务主管部门对外公布实施。

本报北京6月29日电 （记者王观）财政部、海关总署、税务总局28日联合对外发布公告，自香港、澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度提高至1.2万元。此前，相关免税额度为5000元。

公告强调，对自香港、澳门进境，年满18周岁的居民旅客，携带在境外获取的个人合理自用行李物品，总值在1.2万元以内（含1.2万元）的予以免税放行。同时，在设有进境免税店的口岸，允许上述旅客在口岸进境免税店购买一定数量的免税商品，连同在境外获取的个人合理自用行李物品总值在1.5万元以内（含1.5万元）的予以免税放行。

公告明确，自2024年7月1日起，有关措施将先行在罗湖、福田、深圳湾、广深港高铁西九龙站、拱北、港珠澳大桥珠海公路等6个口岸实施；自2024年8月1日起，推广至除横琴“一线”口岸以外的全部进境口岸。

据了解，此次免税额度调整措施针对居民旅客携带行李物品从横琴粤澳深度合作区经“二线”进入内地的情况；从澳门经“一线”进入横琴粤澳深度合作区时，居民旅客携带行李物品按现行规定执行。对短期内多次来往香港、澳门地区的旅客携带行李物品的有关规定，以及其他现有规定维持不变。

《 人民日报 》（ 2024年06月30日 04 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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