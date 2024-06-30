内地将提高自香港、澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度
2024年06月30日05:58 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京6月29日电 （记者王珂）商务部28日对外公布，内地与香港、内地与澳门在关于建立更紧密经贸关系的安排（CEPA）机制下经过磋商，同意提高自香港、澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度，相关内容纳入CEPA货物贸易协议。具体措施由业务主管部门对外公布实施。
本报北京6月29日电 （记者王观）财政部、海关总署、税务总局28日联合对外发布公告，自香港、澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度提高至1.2万元。此前，相关免税额度为5000元。
公告强调，对自香港、澳门进境，年满18周岁的居民旅客，携带在境外获取的个人合理自用行李物品，总值在1.2万元以内（含1.2万元）的予以免税放行。同时，在设有进境免税店的口岸，允许上述旅客在口岸进境免税店购买一定数量的免税商品，连同在境外获取的个人合理自用行李物品总值在1.5万元以内（含1.5万元）的予以免税放行。
公告明确，自2024年7月1日起，有关措施将先行在罗湖、福田、深圳湾、广深港高铁西九龙站、拱北、港珠澳大桥珠海公路等6个口岸实施；自2024年8月1日起，推广至除横琴“一线”口岸以外的全部进境口岸。
据了解，此次免税额度调整措施针对居民旅客携带行李物品从横琴粤澳深度合作区经“二线”进入内地的情况；从澳门经“一线”进入横琴粤澳深度合作区时，居民旅客携带行李物品按现行规定执行。对短期内多次来往香港、澳门地区的旅客携带行李物品的有关规定，以及其他现有规定维持不变。
《 人民日报 》（ 2024年06月30日 04 版）
(责编：赵欣悦、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 事关金融消费者权益保护 三部门发文明确工作安排
- 人民网北京6月29日电 （记者杜燕飞）国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会28日联合发布关于金融消费者权益保护相关工作安排的公告（以下简称公告）。 根据公告，国家金融监督管理总局统筹负责金融消费者权益保护工作，制定相关发展规划和政策制度、完善金融消费者权益保护体制机制、开展金融消费者教育等。…
- 科技创新迎来更多金融支持 为高质量发展提供有力支撑
- 湖北推广“创新积分贷”，山东打造“科融信贷”专项产品，安徽推出“共同成长计划”，江苏创新“仪器贷”，深圳探索 “腾飞贷”…… 近年来，适应科技型企业特点的金融产品不断涌现，金融机构和金融市场对科技创新的支持力度明显提升，支持科技创新的金融市场生态正在逐步构建。 如何进一步提升科技金融服务的触达率和获得性，推动科技金融服务增量、扩面、提质，做好科技金融大文章？中国人民银行、科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等七部门近日联合印发的《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》（下称《工作方案》）表示，要全面加强金融服务专业能力建设，支持银行业金融机构构建科技金融专属组织架构和风控机制，完善绩效考核、尽职免责等内部制度；建立科技型企业债券发行绿色通道，从融资对接、增信、评级等方面促进科技型企业发债融资。…
- 评论
- 关注