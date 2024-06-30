本报北京6月29日电 （记者吴艳丽）由中国美术学院主办的“集大成智慧 塑智造未来：设计智造与高质量发展特展”29日在中国国家博物馆开幕。

展览汇集中国设计智造大奖10年来征集的代表性案例和科技前沿作品180余件，横跨“脑空间”“低空经济”“智能厨电”等领域，从人工智能、生命健康、绿色发展、美好生活等方面，展现先进科技与人文关怀的深度融合。据介绍，中国设计智造大奖是我国创新设计领域首个国际化的学院奖，旨在促进“艺科商教”融通。如今已与13个创新型国家的设计组织合作建设14个国际工作站，发挥了其在工业设计领域的国际性赛事平台效能。

展览开幕式上，中国美术学院与中国国家博物馆签署了战略合作框架协议。

《 人民日报 》（ 2024年06月30日 04 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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