（一）“哪里有石油，哪里就是我的家……”在二〇二三年底的一场活动中，歌曲《我为祖国献石油》让年逾百岁的共产党员、中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院原总地质师李德生感慨万千。一句句歌词，正是他的人生写照。