人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

（观沧海）  

共促交流合作 共谋融合发展

程 龙
2024年06月30日08:29 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　跨海来相会，共叙两岸情。仲夏时节，一年一度的海峡论坛如约而至。

　　第十六届海峡论坛延续“扩大民间交流、深化融合发展”主题，主论坛活动以及基层交流、青年交流、文化交流、经济交流四大板块50场活动各具特色、精彩纷呈，各界嘉宾共约7000人相聚鹭岛，共促交流合作，共谋融合发展。

　　海峡论坛是促进两岸各界广泛交往、推动两岸民间交流合作的重要平台。作为两岸规模最大、范围最广、影响最深的民间交流盛会，海峡论坛历经十六载，始终坚持“民间性、草根性、广泛性”的定位，两岸同胞通过海峡论坛厚植情谊、增进理解。

　　两岸一家亲，闽台亲上亲。闽台融合发展，是今年海峡论坛上各界嘉宾最有感触的话题之一。去年《中共中央国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路  建设两岸融合发展示范区的意见》印发，闽台融合发展站到新的起跑线上。近一年来，从稳中有进的闽台经贸合作，到加快推进的“小四通”，再到进一步落实的台胞台企同等待遇……闽台各领域融合发展持续推进，福建积极建设台胞台企登陆第一家园，为台湾同胞办实事、做好事、解难事，让台胞在福建有更多更好的发展机会。

　　两岸关系根基在民间，动力在人民，希望在青年。基层民众和青年群体无疑是本届论坛最闪亮的主角。从贴近百姓生活的职工、妇女、基层治理等活动，到充满青春活力的体育、文学、新媒体、乡建乡创等活动，再到专业性十足的科技金融、卫生健康、智能制造等活动；从两岸有关机构和企业签订多项合作协议，到便利台胞使用微信、支付宝等移动支付，再到在厦门五通客运码头专设金门乡亲服务站，为金门乡亲来厦提供更加优质便利服务……一系列聚焦两岸同胞实际需求的论坛活动与安排，让两岸基层民众在互诉亲情、共话桑麻中增进理解、凝聚共识，为台湾青年来大陆追梦、筑梦、圆梦创造更好条件、更多机遇，也为更多台湾同胞参与到两岸交流合作、融合发展中来搭建平台。

　　两岸一家，越走越近，越走越亲。海峡论坛一届比一届精彩，一年比一年热络，越来越多台湾同胞特别是台湾青年，通过海峡论坛的平台，更深入了解大陆，进而参与到两岸交流大潮中来。值得关注的是，本届海峡论坛上，有不少每一届都如期赴约的“老朋友”，也有许多第一次参会的“首来族”。事实证明，在两岸开启交流30多年后的今天，两岸各领域交流合作蕴含的强大内在动力、累积的深厚基础已势不可挡，不是一时的困难和阻碍所能撼动的。

　　然而，与共襄盛会氛围格格不入的是，民进党当局在岛内大搞“绿色恐怖”，酸言酸语地抹黑论坛，试图阻止岛内人士前来大陆交流。“两岸关系好，台湾才会好”“两岸融合发展是民心所向、大势所趋”……海峡论坛上，两岸民众纷纷表达要和平、要发展、要交流、要合作的共同心声，为两岸融合发展写下生动注脚。这也进一步证明，民进党当局种种阻挠限制不得人心，不可能得逞。

　　初心不变十六载，血脉相连一家亲。两岸同胞从来都是一家人，应该常来常往，越走越近、越走越亲。正如一位台湾青年所说，“相信我，来了之后你也会爱上这里。”期待更多台湾同胞来大陆走一走，在交流中交心，在交往中增信，一起共创美好未来。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月30日 06 版）

(责编：乔业琼、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
事关金融消费者权益保护 三部门发文明确工作安排
　　人民网北京6月29日电 （记者杜燕飞）国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会28日联合发布关于金融消费者权益保护相关工作安排的公告（以下简称公告）。 根据公告，国家金融监督管理总局统筹负责金融消费者权益保护工作，制定相关发展规划和政策制度、完善金融消费者权益保护体制机制、开展金融消费者教育等。…
科技创新迎来更多金融支持 为高质量发展提供有力支撑
　　湖北推广“创新积分贷”，山东打造“科融信贷”专项产品，安徽推出“共同成长计划”，江苏创新“仪器贷”，深圳探索 “腾飞贷”…… 近年来，适应科技型企业特点的金融产品不断涌现，金融机构和金融市场对科技创新的支持力度明显提升，支持科技创新的金融市场生态正在逐步构建。 如何进一步提升科技金融服务的触达率和获得性，推动科技金融服务增量、扩面、提质，做好科技金融大文章？中国人民银行、科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等七部门近日联合印发的《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》（下称《工作方案》）表示，要全面加强金融服务专业能力建设，支持银行业金融机构构建科技金融专属组织架构和风控机制，完善绩效考核、尽职免责等内部制度；建立科技型企业债券发行绿色通道，从融资对接、增信、评级等方面促进科技型企业发债融资。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部