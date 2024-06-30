程 龙

跨海来相会，共叙两岸情。仲夏时节，一年一度的海峡论坛如约而至。

第十六届海峡论坛延续“扩大民间交流、深化融合发展”主题，主论坛活动以及基层交流、青年交流、文化交流、经济交流四大板块50场活动各具特色、精彩纷呈，各界嘉宾共约7000人相聚鹭岛，共促交流合作，共谋融合发展。

海峡论坛是促进两岸各界广泛交往、推动两岸民间交流合作的重要平台。作为两岸规模最大、范围最广、影响最深的民间交流盛会，海峡论坛历经十六载，始终坚持“民间性、草根性、广泛性”的定位，两岸同胞通过海峡论坛厚植情谊、增进理解。

两岸一家亲，闽台亲上亲。闽台融合发展，是今年海峡论坛上各界嘉宾最有感触的话题之一。去年《中共中央国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》印发，闽台融合发展站到新的起跑线上。近一年来，从稳中有进的闽台经贸合作，到加快推进的“小四通”，再到进一步落实的台胞台企同等待遇……闽台各领域融合发展持续推进，福建积极建设台胞台企登陆第一家园，为台湾同胞办实事、做好事、解难事，让台胞在福建有更多更好的发展机会。

两岸关系根基在民间，动力在人民，希望在青年。基层民众和青年群体无疑是本届论坛最闪亮的主角。从贴近百姓生活的职工、妇女、基层治理等活动，到充满青春活力的体育、文学、新媒体、乡建乡创等活动，再到专业性十足的科技金融、卫生健康、智能制造等活动；从两岸有关机构和企业签订多项合作协议，到便利台胞使用微信、支付宝等移动支付，再到在厦门五通客运码头专设金门乡亲服务站，为金门乡亲来厦提供更加优质便利服务……一系列聚焦两岸同胞实际需求的论坛活动与安排，让两岸基层民众在互诉亲情、共话桑麻中增进理解、凝聚共识，为台湾青年来大陆追梦、筑梦、圆梦创造更好条件、更多机遇，也为更多台湾同胞参与到两岸交流合作、融合发展中来搭建平台。

两岸一家，越走越近，越走越亲。海峡论坛一届比一届精彩，一年比一年热络，越来越多台湾同胞特别是台湾青年，通过海峡论坛的平台，更深入了解大陆，进而参与到两岸交流大潮中来。值得关注的是，本届海峡论坛上，有不少每一届都如期赴约的“老朋友”，也有许多第一次参会的“首来族”。事实证明，在两岸开启交流30多年后的今天，两岸各领域交流合作蕴含的强大内在动力、累积的深厚基础已势不可挡，不是一时的困难和阻碍所能撼动的。

然而，与共襄盛会氛围格格不入的是，民进党当局在岛内大搞“绿色恐怖”，酸言酸语地抹黑论坛，试图阻止岛内人士前来大陆交流。“两岸关系好，台湾才会好”“两岸融合发展是民心所向、大势所趋”……海峡论坛上，两岸民众纷纷表达要和平、要发展、要交流、要合作的共同心声，为两岸融合发展写下生动注脚。这也进一步证明，民进党当局种种阻挠限制不得人心，不可能得逞。

初心不变十六载，血脉相连一家亲。两岸同胞从来都是一家人，应该常来常往，越走越近、越走越亲。正如一位台湾青年所说，“相信我，来了之后你也会爱上这里。”期待更多台湾同胞来大陆走一走，在交流中交心，在交往中增信，一起共创美好未来。

《 人民日报 》（ 2024年06月30日 06 版）

(责编：乔业琼、陈键)

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