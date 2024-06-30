《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出“以建设美丽湾区为引领，着力提升生态环境质量”。

位于广东广州最南端的南沙湿地，总面积近万亩，是粤港澳大湾区保存较好的滨海河口湿地。近年来，广州南沙多措并举推进湿地保护修复，助力美丽湾区建设。

图为游船在南沙湿地海景塔附近的红树林间穿行。

罗艾桦 万 珺摄影报道

《 人民日报 》（ 2024年06月30日 06 版）

(责编：乔业琼、陈键)

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