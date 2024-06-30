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两岸媒体记者在北京开展联合采访活动——

感受科技创新 助力融合发展

本报记者 程 龙
2024年06月30日08:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　体验无人驾驶、与智能机器人互动交流、了解生物医药产业最新发展成果……日前，由国台办新闻局、北京市台办和北京经济技术开发区管委会共同举办的“感受科技创新  助力融合发展”两岸媒体联合采访活动在京举行。来自海峡两岸的媒体记者一同走进两岸科技创新中心、北京经开区科技企业等参观采访，实地感受两岸科技创新合作成果和北京科技发展动能。

　　“基于‘车路云一体化’应用，自动驾驶车辆能够提前减速避让行人，有效消除交通安全隐患……”在北京市高级别自动驾驶示范区创新运营中心的展厅内，工作人员边讲解、边通过大屏向记者们演示模拟该场景的画面。随后，两岸媒体记者一同坐上无人驾驶车辆，感受智能技术在交通场景的应用。遇到超车情况自动减速，智能避让行人和阻碍物，上路行驶平稳……“车里没有方向盘！”“没有司机也开得很稳。”无人驾驶车辆让两岸媒体记者直呼“厉害”，有台湾媒体记者表示，这是第一次体验无人驾驶的智能车，相信未来这样的应用场景会越来越多。

　　在北京优必选智能机器人有限公司，人形机器人十分酷炫，吸引了记者们的目光。“悟空悟空，可以做个俯卧撑吗？”机器人“悟空”在收到指令后，给大家展示标准的俯卧撑动作。流畅的沟通和表演，让两岸媒体记者纷纷鼓掌。随后，记者们还了解了人形机器人的迭代升级之路，以及智能服务机器人解决方案的研发、设计、生产和商业化应用场景。

　　在全国首家两岸科技创新中心，两岸媒体记者一同参观了“科技创新融合发展”主题展览。展览以“桥”为链，用4个篇章深入阐述了两岸产业合作优势、基础条件、支持政策等。两岸科技创新中心于2023年9月在第二十六届京台科技论坛开幕式上揭牌，落地在北京经开区。据介绍，该中心由北京市相关部门和两岸有关协会、企业共同发起建立，旨在打造面向两岸科技企业的创新融合发展综合服务平台，目前设有科研协同、成果展示、技术交流、项目合作、人才交往、企业服务六大功能平台，推动京台科技合作和两岸优势产业对接。

　　“北京经开区是‘三城’（中关村科学城、怀柔科学城、未来科学城）科技成果转化承载区、高精尖制造业主阵地，具有完善的配套政策和优质的发展环境。我们将依托两岸科技创新中心，进一步发挥两岸科技、人才和产业资源优势，加强政策宣传贯彻，支持台商台企发展。”北京经开区营商合作局负责人说。两岸科技创新中心发起单位代表、台湾区电机电子工业同业公会相关负责人邱全成表示，北京高校和科研机构的创新研发水平具有领先优势，“两岸科技创新中心主要提供两岸科研协同、成果展示及技术交流等，这些都可以协助台商台企在大陆更好地发展，助力两岸企业更好地合作。”

　　“作为一家生物医药企业，我们很感谢申报过程中这里提供的一条龙服务，遇到什么问题都有人免费协助，效率很高。”北京瑞爱鑫生医科技有限公司总经理陈建勋表示，该公司于2023年12月入驻，是两岸科技创新中心第一批入驻企业，“希望将来有更多台湾年轻人来到这里，促进两岸人才交流合作和项目落地。”

　　《 人民日报 》（ 2024年06月30日 06 版）

(责编：乔业琼、陈键)
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