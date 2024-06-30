原标题：聚焦防汛抗旱｜多个流域河流洪水超警 水利部门全力防汛抗洪

水利部29日发布汛情通报：乌苏里江上游干流发生有实测资料以来最大洪水；受本轮降雨过程影响，长江干流洞庭湖入江口以下将发生全线超警洪水，太湖水位将超过警戒水位，珠江流域西江干流及柳江将发生洪水过程。

面对各大流域当前汛情，水利部门滚动会商研判，强化以流域为单元，科学调度流域水工程，细化各项措施，全力防汛抗洪。

乌苏里江上游发生有实测资料以来最大洪水

水利部汛情通报显示，乌苏里江上游干流发生有实测资料以来最大洪水，虎头水文站29日4时洪峰水位达57.99米，超保0.90米，水位列1951年有实测资料以来第1位。

水利部松辽水利委员会相关负责人表示，目前，松辽流域共有12条河流发生超警以上洪水，其中乌苏里江虎头站、饶河站发生超保洪水。松辽委正强化各项防汛抗洪措施，积极做好应对。

水利部预计，受降雨及上游来水影响，乌苏里江干流饶河江段将于7月2日前后出现超保0.80米左右的洪峰水位，东安镇江段将于7月4日前后出现超警1.00米左右的洪峰水位，海青（抚远市）江段将于7月5日前后出现保证水位左右的洪峰水位。水利部将密切监视汛情发展态势，及时发布预警，科学调度水工程，指导地方做好堤防巡查防守、水库安全度汛、中小河流洪水防御。

长江干流洞庭湖入江口以下将发生全线超警洪水

水利部29日召开防汛专题会商会议，滚动分析研判长江、太湖、西江等防汛形势。根据滚动监测预报，本轮降雨过程将持续到7月2日，强降雨区稳定维持在长江中下游、太湖流域，以大到暴雨为主，部分地区有大暴雨。

受其影响，长江干流洞庭湖入江口莲花塘以下将发生全线超警洪水，且持续时间长，太湖水位将超过警戒水位。

28日14时，长江发生2024年第1号洪水。面对长江干流洞庭湖入江口以下将发生全线超警洪水，水利部长江水利委员会已把针对湖北、湖南、江西、安徽４省的洪水防御应急响应提升至Ⅲ级，全力应对不断演进的汛情。

水利部负责人表示，长江流域防汛积极做好七项工作：一是三峡水库控制运用，尽量减少长江中下游超警河段长度，尽量减轻对洞庭湖、鄱阳湖洪水下泄顶托等不利影响；二是洞庭湖、鄱阳湖流域控制性水库全部投入拦洪运用；三是暴雨影响区域内病险水库原则上一律空库运行，确保水库不垮坝；四是对长江干流河道及两湖地区洲滩民垸，根据洪水演进预报及数字推演，提前撤离区内人员，确保人员安全；五是切实做好长江干支流河道堤防防守；六是提前做好滁河等重要支流蓄滞洪区运用准备；七是强化山洪灾害防御。

太湖流域防汛做好六项工作：一是加强湖区排水调度，提前进行洪水演进预报和数字推演，统筹考虑长江高水位顶托等影响，统筹调度流域河网排水；二是加强东苕溪堤防防守，确保堤防安全；三是关注风浪对环湖大堤的影响，提前做好防范应对；四是关注潮汐顶托影响，动态优化调整排水方案；五是逐库落实中小水库、病险水库防汛责任，确保水库不垮坝；六是做细山洪灾害防御工作。

西江干流将发生洪水过程 淮河流域局地有暴雨降水过程

水利部召开的防汛专题会商会议预测，受本轮将持续到7月2日的连续降雨过程影响，珠江流域西江干流及柳江将发生洪水过程。

鉴于近期珠江流域暴雨仍多发频发，且降雨落区高度重叠，部分江河底水较高，土壤含水量饱和，产流汇流加快，发生山洪地质灾害的风险较大，珠江水利委员会加强各项措施全力应对。

水利部负责人表示，西江流域防汛积极做好五项工作：一是上游干支流水库提前拦蓄，减轻西江干流及柳江中下游河道防洪压力；二是大藤峡水库拦洪运用，减轻珠三角地区防洪风险；三是提前部署做好西江、柳江等堤防防守；四是严防柳州等沿江城市内涝风险；五是做好山洪灾害防御。

6月28日，淮河以南普降大到暴雨、局地大暴雨，强降雨区水库水位迅速上涨，淮南支流潢河、史灌河、淠河等出现明显涨水过程。目前，降雨仍在持续。

据淮河水利委员会预测，未来5天沿淮及以南仍有中到大雨、局地暴雨降水过程。淮委继续维持针对淮河水系河南、安徽、江苏３省的洪水防御Ⅳ级应急响应。

水利部负责人表示，淮河流域防汛积极做好三项工作：一是精准调度出山店、鲇鱼山、梅山等大型水库拦蓄洪水；二是控制洪泽湖水位汛限以下；三是统筹考虑防汛与抗旱，精准调控蚌埠闸为后期承泄洪水做好准备。（记者刘诗平）

(责编：乔业琼、陈键)

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