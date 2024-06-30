原标题：内蒙古：“绿色算力”赋能“东数西算”

眼下，内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔新区前石门村已十分炎热。烈日下，几十名工人揩着汗水，加紧安装光伏板和支架。今年初，内蒙古华电新能源分公司在此开建36万千瓦光伏和风力发电项目，年底投入使用后，将进一步增强和林格尔数据中心集群的绿电供给。

内蒙古是8个国家算力枢纽节点之一，拥有和林格尔数据中心集群这一国家数据中心集群，在我国“东数西算”工程中发挥着重要作用。近年来，内蒙古将东部算力需求有序引入当地过程中，坚持走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路，目前已投入运营的数据中心绿电使用比例超80%，节能降耗工作有力提升了“东数西算”工程的“含绿量”。

2023年11月28日，在和林格尔新区的内蒙古中科超算科技有限公司，工作人员在对设备进行巡检。新华社记者李志鹏 摄

内蒙古电力供应充足，2023年总发电量、新能源总装机、新能源发电量均居全国前列。得天独厚的优势为和林格尔数据中心集群注入了强劲的绿色动能。

“光伏和风力发电项目年底运营后，将会为中国移动、中国电信、中数云科、并行科技等四家数据中心提供绿电直供服务。”内蒙古华电新能源分公司总经理杨雪峰说，“届时，每年将减少二氧化碳排放约63.5万吨。”

内蒙古自治区政务服务与数据管理局局长吴苏海介绍，在和林格尔数据中心集群，内蒙古适度超前做好新能源场址预留和电网规划建设，支持集群内数据中心电力用户享受战略新兴产业用电政策，鼓励新能源发电企业与智算中心签订多年度电力交易合同，采取绿电直供和构网型储能等有力措施，促进现代能源与先进算力的融合发展。

走进内蒙古中科超算科技有限公司建设的京蒙智算中心机房，一排排黑色机柜整齐排列，一台台服务器不时闪烁灯光。公司总经理白洋说：“全年平均7摄氏度的优良气候，每度电0.32元的优惠电价，以及公司当前80%的绿电比例，让该项目与北京的数据中心项目比，用电成本约减少三分之二。”

这是位于呼和浩特市和林格尔新区的中国移动智算中心（呼和浩特）（资料照片）。孟繁跃 摄

“绿色风”吹遍和林格尔数据中心集群大数据产业全产业链。在产业链中游，数据中心的运维也秉持了绿色高效理念。今年上半年，中国移动智算中心（呼和浩特）在和林格尔新区投产使用，它是全球运营商最大单体智算中心。“园区内95%以上设备采用新型空调末端系统，能够实现机柜级就近制冷，缩短了空调送风距离，显著降低了能耗。”中国移动通信集团内蒙古有限公司云计算数据中心总经理张仰海说。

在产业链下游，和林格尔数据中心集群正在着力打造大规模共享算力，还投入运营了内蒙古数据交易中心，对算力资源充分地进行优化配置。白洋拿公司的“东方超算云”项目举例说，项目引入合作企业100余家，为国内外高校和科研单位的3600多个课题提供超算服务。他说：“通过搭建共享算力平台，减少了小规模重复建设、高投入低利用率问题，显著提高了数据中心使用效率，实现了节能降耗与绿色低碳。”

6月27日，工作人员在位于呼和浩特市和林格尔新区的内蒙古数据交易中心工作。新华社记者王雪冰 摄

截至目前，和林格尔数据中心集群内服务器装机能力已超过370万台，算力总规模达到4.8万P，其中智能算力4.1万P，位居全国前列。呼和浩特市委副书记、市长贺海东说：“呼和浩特市将全力打造一流的发展环境，配套一流的支持政策，提供一流的服务保障，高质量推动国家‘东数西算’工程取得更大进展。”（记者王靖、王雪冰）

(责编：乔业琼、陈键)

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