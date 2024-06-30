原标题：我国算力产业呈现绿色转型新趋势

新华社呼和浩特6月29日电（记者安路蒙）算力设备整体效能不断提升，数据中心单机架耗电量及PUE持续降低，以多种方式推动算力和能源协同发展，不断推进绿色算力赋能千行百业……

这是29日在内蒙古自治区呼和浩特市召开的2024中国绿色算力（人工智能）大会上发布的《中国绿色算力发展研究报告（2024）》的表述。本届大会由内蒙古自治区人民政府主办，以“共筑绿色算力网络，共赢人工智能未来”为主题。

中国信息通信研究院副院长胡坚波作为该报告发布人在会上表示，随着计算和存储需求大幅提升，算力的能源消耗和温室气体排放也持续增长，发展绿色算力成为我国建设数字经济底座设施和展现节能降碳大国担当的重要命题。当前，绿色算力围绕算力生产、供给、运营、应用的全过程，积极推进算力设备、算力载体、算能协同和算用协同等多个环节绿色化发展，呈现绿色转型新趋势。

据工业和信息化部统计，截至2023年底，我国算力总规模达230EFLOPS（每秒230百亿亿次浮点运算），其中智算规模达到70EFLOPS（每秒70百亿亿次浮点运算），年增速超70%，成为人工智能时代重要底座。

我国数据中心单机架耗电量及平均电能利用效率（PUE）持续降低，2023年我国数据中心PUE为1.48，与2022年的1.54相比进一步下降。中西部地区绿色数据中心发展迅猛，入选“国家绿色数据中心”数量占比从第一批占比26.6%增长到第五批的占比46%。

此外，我国积极探索多种方式推动算力和能源协同发展，当前我国数据中心参与绿电绿证交易规模持续扩大。在绿色算力的支撑下，数字技术与电力、工业、建筑、交通等重点碳排放领域深度融合，整体上实现节能降本提质增效。

据了解，内蒙古有冷凉的气候、洁净的空气、干燥的环境，有全国最大的风电光伏装机规模，有算力产业发展的集群优势，是同时承担大数据基础设施统筹发展类综合试验区和一体化算力网络国家级枢纽节点建设任务的地区，有条件有优势打造全国重要的绿色算力高地。

(责编：乔业琼、陈键)

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