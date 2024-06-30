西藏开展2024年典型冰川与冰川区生态环境监测和评估
2024年06月30日08:41 | 来源：新华网
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原标题：西藏开展2024年典型冰川与冰川区生态环境监测和评估
新华社拉萨6月29日电（记者邱星翔）记者近日从西藏自治区生态环境科学研究院获悉，西藏正在开展2024年典型冰川野外考察和末端自动监测设备的现场安装，考察结果将为西藏典型冰川监测评估提供数据基础，以期为准确评估高原气候与冰川变化、冰川水资源动态、冰川退缩区生态环境演化等提供科学依据。
工作人员在措嘉冰川的前缘冰湖收集水位数据（6月23日摄）。新华社记者 邱星翔 摄
本次考察选取了位于西藏自治区境内的措嘉冰川、来古冰川、米堆冰川等7条典型冰川，冰川规模均大于20平方公里，分布海拔范围介于3843米至7010米之间，类型主要包括表碛与无表碛覆盖型冰川、海洋型与大陆型冰川。考察团队由西藏自治区生态环境科学研究院和中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所的相关科研人员联合组成。
“新安装的设备每5分钟将收集一次数据，并实时记录下来。”中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所研究员刘巧介绍，“这是一个长期的数据积累过程，收集到的现场监测数据将用于监测、记录并评估冰川变化过程以及对下游水资源、生态以及灾害环境的影响，以期提前作出相应保护措施与适应对策。”
考察团队在措嘉冰川安装的新设备，以检测冰川融水的水位和所在地区的气象条件（6月23日摄）。新华社记者 邱星翔 摄
西藏自治区生态环境科学研究院工程师郑倩倩介绍，本次考察主要通过遥感卫星监测、样品采集、无人机摄影测量等技术手段，围绕冰川及水文过程、冰川生态系统结构和功能等研究目标，完成对典型冰川变化特征、水文过程等方面的调查，整体完成西藏气候变化背景下冰川本身的变化规律，及冰川变化引起的水文水资源和生态环境效应评估。
(责编：乔业琼、陈键)
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