原标题：甘肃省武威市接入全国高铁网

新华社兰州6月29日电（记者 程楠）记者从中国铁路兰州局集团有限公司获悉，新建兰州至张掖高铁中川机场至武威东段（以下简称兰张高铁兰武段）29日开通运营。丝路重镇、旅游标志马踏飞燕出土地甘肃省武威市接入全国高铁网，进一步完善了我国河西走廊的轨道交通网络。

兰张高铁兰武段自兰州市兰州新区中川机场站引出，途经兰州市永登县，武威市天祝县、古浪县至武威市区，接入武威东站。全线共设6个车站，分别为中川机场、永登北、天祝西、黑松驿、古浪北和武威东站，其中，中川机场为既有车站，其余为新建车站。黑松驿站为铁路行车技术作业站，不办理客运业务。

兰张高铁兰武段最高时速按250公里运营，开通运营初期，铁路部门将按照日常线、周末线安排旅客列车开行，每日开行动车组列车最高达20列。

兰张高铁起自兰州西站，经甘肃省兰州市、武威市、金昌市、张掖市，接入张掖西站，正线全长约498公里，设计时速250公里。全线分三段建设，兰州西至中川机场段正线全长61公里，已于2015年9月开通运营。此次开通的是中川机场至武威东段，正线全长193公里。武威东至张掖西段可行性研究已经批复，正在有序推进前期工作，正线全长约244公里。

(责编：乔业琼、陈键)

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