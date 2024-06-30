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我国成功发射中星3A卫星

2024年06月30日08:59 | 来源：中国新闻网
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原标题：我国成功发射中星3A卫星

中新网北京6月29日电 (马帅莎 曹译 崔婉莹)北京时间2024年6月29日19时57分，我国在文昌航天发射场使用长征七号改运载火箭，成功将中星3A卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该星是通信广播卫星，可为用户提供话音、数据、广播电视传输业务。

此次任务是长征系列运载火箭的第526次飞行。

(责编：乔业琼、陈键)
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