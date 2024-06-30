原标题：专家：汽车芯片供给对产业供应链安全至关重要

中新网北京6月29日电(汪俐辰)当前，全球汽车产业正处于深度变革期，新能源汽车智能化转型也按下加速键。国家新能源汽车技术创新中心主任、中国汽车芯片产业创新战略联盟秘书长原诚寅表示，新能源汽车发展至今，汽车芯片将会是一个非常重要的方向，只有解决芯片的供给问题，产业供应链安全问题才能得到解决。

近日，由中国科协宣传文化部指导，中国汽车工程学会、中国科技新闻学会和中国科技发展基金会共同主办的“汽车产业向‘新’而行——汽车产业新质生产力媒体调研与传播活动”在北京举行。

原诚寅在活动中提到，车用芯片与手机、平板等消费级芯片有着很大差异，需要高可靠性、高安全性、高稳定性、高性价比。

随着汽车越来越智能化，包括智能网联、智能座舱、智能驾驶，其使用的芯片数量会越来越多。原诚寅认为，当前汽车芯片的开发流程，从设计、研发到新能源制造以及标准体系建设等方面都存在一定空白。

对此，原诚寅建议，要将产业链上下游都整合起来，构建创新联合体。此外，“科研项目不能简单以结题作为整个赛道或任务的终结，要探索如何把科技成果直接快速转化落地，服务行业。”他还提到，需要帮助更多的芯片产品上车，让大家用起来，推动成果产业化，真正服务好整个产业发展。

原诚寅表示，芯片将成为未来数字化核心的支撑平台，只有把服务做实、做好，支撑产业的发展，才能更好地服务新质生产力的发展。

(责编：乔业琼、陈键)

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