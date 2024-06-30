2023中国冷链市场规模占全球比重约25% 竞争力不断提升
2024年06月30日09:03 | 来源：央视网
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原标题：2023中国冷链市场规模占全球比重约25% 竞争力不断提升
央视网消息：中国物流与采购联合会6月28日发布《中国冷链物流发展报告(2024版)》。根据报告，我国冷链市场需求持续增长，2023年我国冷链市场规模占全球冷链市场规模的比重约为25%。
根据报告，随着国民经济逐步恢复向好，我国冷链物流市场需求逐步企稳回升。2023年冷链物流需求总量约3.5亿吨，同比增长6.1%。
中国物流与采购联合会副会长崔忠付表示，我国国内冷链供应链发展态势良好，综合竞争力在不断提升。2023年全球冷链物流市场规模大概是2928亿美元，其中，中国约为733亿美元，约占到25%。
2023年，全国冷库总量约为2.3亿立方米，同比增长8.3%。华北、华东、华南等地区的一二线及沿海发达地区和城市，四川、河南等中西部核心城市圈仍是冷链仓储需求主力。另外，江西、河南、湖北、广西等地新增冷库体量较大，冷链服务与基础设施升级趋势正稳步向二线城市扩展。
另外，2023年，全国冷藏车市场保有量达到43.2万辆，同比增长12.9%。从区域流入来看，华东区域持续保持销量最多，占总销量的31.8%。在“双碳”战略的持续推进和政策支持下，新能源冷藏车销量同比增长61.3%。
(责编：乔业琼、陈键)
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