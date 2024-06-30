人民网记者 王绍绍

“经济搭台，文化唱戏”，近年来，“新中式”产品正在成为消费市场的新亮点，国潮经济火爆出圈，在年轻人群体里“圈粉”无数，国货潮品新型消费蓬勃发展，动能持续释放。

承载国潮元素、文化特色的服装持续走俏，成为消费市场新亮点。特步发布多款跑鞋产品，打造“迈向世界的中国跑鞋”，助力国产潮牌“破圈出海”；七匹狼则推出“态度夹克”、传统“狼图腾”系列等产品，聚焦中国文化中的时尚印记，彰显国货潮品的设计理念……

“无论是‘翻红’的老字号，还是‘出圈’的新国货，都需要从‘网红’过渡到‘长红’。”清华大学经济管理学院副教授林志杰表示，要强化国潮品牌形象与文化内涵，将传统文化与现代“潮品”创新融合，让国货成为优质的代名词，赢得消费者信任。

“国潮”元素融进菜品、传统文化融入餐饮体验、中式糕点成为新宠……“文化味”不仅能穿在身上，还能尝到嘴里。在友臣食品的烘焙工厂，一块块肉松饼正在被打包装箱，销往全国乃至世界各地。“中国味养中国胃”，近年来，肉松饼这一闽台地方传统小吃打破生产技术瓶颈，以一口“家乡的味道”抚慰海外游子的味蕾。

国家统计局数据显示，今年5月份，全国餐饮收入4274亿元，增长5.0%。在线平台数据显示，今年以来，“国潮”关键词搜索量持续上升，“国潮小吃”“新中式茶饮”“新中式蛋糕”搜索量同比增长5倍左右，国潮美食受到越来越多年轻消费者喜爱。

去杨家溪住一次“面朝大海”的渔村民宿，到冬瓜山体验划桨板和赶海活动，在下尾岛游览景观奇特的“海蚀秘境”……在当下，国货潮品已经覆盖了衣食住行等多种日常消费领域，消费场景不断更新，国风摄影、古城游览等沉浸式文旅产品激发生活消费新热点。

在福建霞浦，“妈祖走水”“畲族歌会”“铁技台阁”等民俗节庆活动轮番上演，当地打造滨海旅游、滩涂摄影等文旅项目，年接待游客量达65多万人次。“文创+乡村旅游”的创意文旅新模式，为各地游客带来闽东文化的满满“古早味”……

“在社交媒体的推波助澜下，宝藏小众县域、古镇村落逐渐走向大众视野，掀起追寻‘新中式’文化旅行的新热潮。”北京第二外国语学院旅游科学学院院长、教授吕宁指出，要不断发掘深厚的文化底蕴，满足多元化的旅游需求，发掘“新中式”潮流下的文化消费潜力。

(责编：乔业琼、高雷)

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