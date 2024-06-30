6月份中国制造业PMI为49.5%
新华社北京6月30日电（记者潘洁、韩佳诺）国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会30日发布数据，6月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平，制造业景气度基本稳定。
从企业规模看，大型企业PMI为50.1%，比上月下降0.6个百分点；中、小型企业PMI分别为49.8%和47.4%，比上月上升0.4和0.7个百分点。
国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，6月份，企业生产保持扩张。生产指数为50.6%，比上月下降0.2个百分点，高于临界点，制造业企业生产继续保持扩张。从行业看，金属制品、铁路船舶航空航天设备等行业生产指数均高于55.0%，相关行业生产保持较快增长；纺织、石油煤炭及其他燃料加工等行业生产指数均低于临界点，企业生产活动有所放缓。
新订单指数基本持平，6月份，新订单指数为49.5%，比上月微降0.1个百分点，制造业市场需求仍显不足；价格指数有所回落，受近期部分大宗商品价格下降和市场需求不足等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为51.7%和47.9%，比上月下降5.2和2.5个百分点。
新动能持续增长。从重点行业看，高技术制造业PMI为52.3%，比上月上升1.6个百分点，连续8个月保持在扩张区间；装备制造业PMI为51.0%，比上月上升0.3个百分点，连续4个月保持扩张，制造业转型升级持续推进，新质生产力继续发展壮大。高耗能行业和消费品行业PMI分别为47.4%和49.5%，继续低于临界点。
企业预期基本稳定。生产经营活动预期指数为54.4%，比上月上升0.1个百分点，制造业企业对市场发展预期稳定。从行业看，农副食品加工、金属制品、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业生产经营活动预期指数均位于58.0%以上较高景气区间，企业对行业发展信心较强。
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