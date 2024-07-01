周欢 陈振凯 何欣禹

清澈的浅池中，几条半米左右长的娃娃鱼静卧在池底的小石头上，黄褐色的皮肤上长着深褐色斑纹，它们时而缓缓游动，激起一圈圈微波，引得游客纷纷围拢观看……6月28日，记者跟随“高质量发展调研行”江西主题采访团来到“中国娃娃鱼（大鲵）之乡”——江西省靖安县，探寻“水中大熊猫”的栖息保护地。

娃娃鱼，学名“大鲵”，属于隐鳃鲵科大鲵属，是世界现存体型最大的两栖动物，身长可达2米，咬肌发达、牙齿细密，对水质要求极高。

在靖安九岭山国家级自然保护区的深山中，山涧溪流纵横、水质清澈、洞穴遍布，自古以来，这里就是野生娃娃鱼的天然栖息地。

为保护这个古老而又珍贵的物种，1974年，靖安发布了全国第一个保护娃娃鱼资源的通告，同年，组建全国首个娃娃鱼研究所。1980年，设立全国第一个娃娃鱼自然保护区。2005年，靖安获评全国首个“中国娃娃鱼（大鲵）之乡”，同年启动娃娃鱼增殖放流工作。

成立赣西北渔业资源繁养保护院士工作站、拆除潦河大鲵保护区内水电站、推进保护区全面禁渔……靖安娃娃鱼的生存环境不断优化。2022年，中国科学院昆明动物研究所在靖安追踪到了纯种野生娃娃鱼种群，综合形态学和遗传分化证据，将这种新物种命名为“江西大鲵”，这是目前我国发现的首个野外纯种娃娃鱼种群。

近年来，靖安推进娃娃鱼资源保护和开发利用，将娃娃鱼产业纳入到全域旅游中，设计精品旅游路线，通过大鲵科普宣传、体验式旅游，走大鲵保护与第三产业发展相互促进的路子，努力实现物种保护和产业发展的协调统一。

江西大鲵文创体验中心

在位于靖安雷公尖乡长坪村的江西大鲵文创体验中心，大鲵文创馆、木育工坊、种子工坊、五感森林四大板块，展示了自然演进变化中各类生物与大鲵纵横交错、相辅相成的生态关系。“去年开业以来，中心从游玩体验和科普角度入手，推出了毕业游、亲子游、研学游等各类旅游项目，将游玩与科教体验相结合，接待游客超15000人次。”中心负责人陈晨说。

（注：文中照片均由靖安县委宣传部提供）

(责编：王震、陈键)

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