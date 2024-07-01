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高质量发展调研行 | 来看！江西这个村两次“靠山吃山”的故事

周欢 陈振凯 何欣禹
2024年07月01日09:27 | 来源：人民日报客户端
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仲夏的早晨，一场细雨过后，江西省靖安县璪都镇港背村热闹起来。这里青山环抱，绿树成荫，游客熙攘，穿村而过的北潦河水雾氤氲，山涧清溪水流潺潺，置身其间，清凉感扑面而来。6月29日，记者跟随“高质量发展调研行”江西主题采访团来到港背村，了解到村里两次“靠山吃山”的故事。

靖安县璪都镇港背村。（靖安县璪都镇供图）

靖安县璪都镇港背村。（靖安县璪都镇供图）

这座森林覆盖率高达95.7%的村子，在上个世纪八九十年代，第一次“靠山吃山”——砍伐林木，赚快钱，过了几年红火日子。后来，港背村人响应封山育林政策，开始另谋生计。村里的青壮年纷纷外出打工，远近闻名的“万元村”变成了“空心村”、省定贫困村。

靖安县璪都镇港背村。（靖安县璪都镇供图）

靖安县璪都镇港背村。（靖安县璪都镇供图）

港背村的荷田。（周欢 摄）

港背村的荷田。（周欢 摄）

嬗变，始于观念的转换——“好山好水是我们的优势，要翻身，还得‘靠山吃山’。不过，‘吃法’要变，从以前直接卖山水转变为依靠山水致富。”村支书吴竹林说。

依托良好的生态资源，村里引导村民发展养蜂、白茶、棘胸蛙、油茶等特色产业，村民们又富了起来。2017年，村里摘掉了贫困村的帽子。

穿村而过的北潦河。（靖安县璪都镇供图）

穿村而过的北潦河。（靖安县璪都镇供图）

穿村而过的北潦河。（靖安县璪都镇供图）

穿村而过的北潦河。（靖安县璪都镇供图）

尝到了甜头的港背村认识到，原来，绿水青山真的就是金山银山。

2021年，港背村将河道经营权通过县“两山”平台流转，吸引乡贤包希孟返乡发展旅游产业；2023年8月，港背村玛瑙岩森林小镇开业，引入竹筏漂流项目……百余名村民在家门口实现了就业，不少村民开起了农家乐。

北潦河上的竹筏。（靖安县璪都镇供图）

北潦河上的竹筏。（靖安县璪都镇供图）

北潦河上的竹筏。（靖安县璪都镇供图）

北潦河上的竹筏。（靖安县璪都镇供图）

“去年，全村乡村旅游营业收入近200万元，村集体经济收入40余万元，对比2017年脱贫时，村民人均年增收1万元，港背村从原来的省定贫困村变成了现在名副其实的省级乡村振兴示范村。”吴竹林骄傲地说。

在港背村发现的大黄花虾脊兰。（靖安县璪都镇供图）

在港背村发现的大黄花虾脊兰。（靖安县璪都镇供图）

在港背村北潦河，鸳鸯和野鸭戏水。（靖安县璪都镇供图）

在港背村北潦河，鸳鸯和野鸭戏水。（靖安县璪都镇供图）

吃山，也养山。港背村村民自发成立动植物保护巡逻队，加大禁伐禁渔力度，努力护好绿水青山。近年来，港背村山更清了、水更秀了，2021年，村里发现了被誉为“植物界金丝猴”的国家一级保护植物大黄花虾脊兰。如今，港背村野生动植物数量越来越多。

(责编：王震、陈键)
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