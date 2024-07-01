高质量发展调研行 | 绿树、草坪、小凉亭……污水处理厂也是口袋公园
站在这片宁静的绿意中，若不是眺望到高架桥对面的高楼大厦，很难想到一公里之外便是繁华的商业区。更难想到的是，乌沙河岸边紧挨着湿地公园，一处看起来像口袋公园的地方，其实是礼步湖污水处理站。
礼步湖与马兰圩湿地公园相距仅百米，礼步湖污水处理站便位于两者之间。40个罐体排列在草地上，像码放整齐的集装箱。罐体刷成绿色，低调融入周围的湿地和植被。绿树掩映处，一间小木屋是工作人员的休息室，一座小木亭供市民游客歇脚。
南昌新建城再生水厂公园
一连下了好几天雨，江西南昌的乌沙河水位上涨，淹没了新建区马兰圩湿地公园的绿道，只剩下绿道围栏最上面的横杆露出水面。两只白鹭从水上掠过，收起翅膀立在了横杆上。水边，水杉向天空舒展着夏日的新绿。
乌沙河是赣江支流，流经南昌市区北部，是南昌的重要水源。但沿线居民区的生活污水直排曾导致河水污染严重。2018年，为快速解决水体黑臭问题，占地面积4000平方米、日处理污水量2万吨的礼步湖污水处理站开建，两个月内便完工投运。
这座污水处理站由江西金达莱环保股份有限公司建设运营，该公司高级工程师曹鑫康介绍，这里封闭式的处理设施，运用了公司自主研发的兼氧膜生物反应器污水处理工艺，处理过程中不需要传统污水处理厂的开放式池体，避免了异味散逸。周边居民区的生活污水经处理后，出水可达地表水准Ⅳ类标准，直接回补乌沙河。
南昌新建城再生水厂公园
已在附近居住多年的居民胡美锋说：“以前河里都是污水，天气一热味儿飘好远，我们根本不到这儿来。”有了污水处理站，乌沙河和礼步湖的水质好了起来，老胡经常一大早就来锻炼。
离此处不远，还有一处更为“隐蔽”的污水处理场所——新建城生态水厂。在这里，地表之上是口袋公园的喷泉、水池、花坛，放眼望去只见绿竹疏影、小桥凉亭，看不到污水处理池。江西金达莱环保股份有限公司常务副总经理曾凯介绍，这里也运用了兼氧膜生物反应器污水处理工艺，将设施安装在地下，经过净化的清水用于满足附近的景观用水、生态用水需求。
南昌新建城再生水厂公园
曹鑫康说，通过兼氧膜生物反应器污水处理工艺培养、筛选的特性菌群，可将污水中的碳、氮、磷等污染物同步去除，让传统污水处理的厌氧段、缺氧段、好氧段等五个环节的功能在同一个环节实现。
由于流程缩短，这种污水处理厂的占地面积更小，建设周期更短，更容易实现标准化、智能化，需要的运维人员也更少。金达莱公司应用传感监测、数据运算等自动化控制和物联网技术，建立流动运维体系，让日处理量达2万吨的新建城生态水厂仅需要7名工作人员。
南昌新建城再生水厂公园
地表没有污水处理池，便没有异味散逸，这里不仅没有像传统的污水处理厂那样让周边居民避之不及，反而吸引了大家来口袋公园休闲放松。
建设周期缩短约60%，剩余污泥减少约50%以上，综合运行成本降低约20%，处理过程中的能耗也比传统膜工艺大大下降。
南昌新建城再生水厂尾水
“占地面积更小也更灵活，可以分布式建设，减少过长的污水管网可能出现的跑冒滴漏问题，减少对环境的影响。”曹鑫康说，这种“源头截污、就地治污、集散结合、活水利用”的思路，已经在乌沙河流域得到应用。在乌沙河沿岸，这种分布式小型污水处理站共有10座，总日处理能力超过11万吨。
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