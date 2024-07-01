高质量发展调研行 | 来新余钢铁，看“徒手撕钢”的“技术含量”
2024年07月01日09:35 | 来源：人民日报客户端
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6月30日，记者随“高质量发展调研行”江西主题采访团，来到位于江西省新余市的中国宝武新钢集团（以下简称“新钢”），见识到了传说中的“徒手撕钢”名场面——只见技术员拿起一块薄如蝉翼的钢片，先用手撕开一个小口子，再轻轻一拉，“嘶嘶……”一声脆响，钢片成了两半。
钢，坚硬的象征，要想用手把它撕开，秘密在“薄”。“‘手撕钢’钢片厚度仅0.08毫米，一张A4纸厚，是全世界最薄的无取向电工钢。”新钢硅钢薄板事业部副总经理欧阳帆说。
把钢片做这么薄，可绝不是用来撕着玩的——超薄规格系列电工钢是解决电机高功率密度、高续航、高转速需求的优质材料，被广泛应用于高端医疗、无人机、新能源汽车等众多重要领域。
为了把钢片做薄，新钢可谓下了一番苦功夫。
要知道，过去，新钢轧制0.5毫米电工钢，都要请国外专家指导。“近年来，我们在轧制工艺、退火工艺和新型材料研发上做了大量探索，先后攻克多个技术难题，钢片厚度从0.15毫米到0.1毫米，再到0.08毫米，不断突破技术极限，打破了国外技术壁垒。”欧阳帆说。
“接下来，我们要挑战更薄的钢片！”欧阳帆信心满满。
（注：文中图片均由中国宝武新钢集团提供）
(责编：王震、陈键)
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