人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全国快递业务量今年上半年突破800亿件

2024年07月01日10:06 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京7月1日电（记者赵文君、戴小河）国家邮政局监测数据显示，截至6月30日，今年上半年我国快递业务量突破800亿件，比2023年提前59天。

　　今年以来，我国快递月均业务量超130亿件，6月份快递日均业务量超5亿件。快递市场规模加快扩大，在促进消费、服务生产和保障民生等方面发挥了积极作用。

　　国家邮政局有关负责人介绍，大规模设备更新和消费品以旧换新行动开展以来，快递企业抓住新一轮发展机遇，加快淘汰老旧分拣和安检设备，提升新能源车应用比例，推进设备的智能化低碳化升级。快递企业推出“换新+回收”和“送、装、拆、收”等新发展模式，为降低社会物流成本持续贡献行业力量。

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
支持科技创新的金融市场生态更加多元
　　“总部+区域科创中心+科技支行”的专业组织架构在大型银行普遍建立；知识产权质押贷款持续增量扩面，2023年全国专利商标质押融资额同比增长75.4%；“创新积分贷”在国家高新区推广落地，“科技人才贷”规范发展；跨境融资便利化试点、合格境外有限合伙人（QFLP）外汇管理试点稳步推进…… 近年来，我国科技金融政策配套不断健全，支持科技创新的金融政策工具更加完善和精准。但我国当前总体金融结构仍然以银行信贷等间接融资为主，调整优化信贷投向结构成为提升科技创新金融支持广度和强度的重要方面。…
科技创新赋能助力 智能制造跑出加速度
　　从“手工作坊”到智能制造全自动工厂，从“零基础”攻关到助力大国智造……智能制造作为新一轮科技革命和产业变革的核心技术和建设现代化产业体系的新动能，正推动我国企业探索智能制造新的发展方向，让智能生产的应用场景更加丰富。 近年来，一大批聚焦细分市场、掌握关键技术、创新能力突出的创新型企业竞相涌现，积极参与“卡脖子”技术攻关，推动产业高端化、智能化、绿色化发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部