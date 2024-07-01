全国快递业务量今年上半年突破800亿件
2024年07月01日10:06 | 来源：新华网
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新华社北京7月1日电（记者赵文君、戴小河）国家邮政局监测数据显示，截至6月30日，今年上半年我国快递业务量突破800亿件，比2023年提前59天。
今年以来，我国快递月均业务量超130亿件，6月份快递日均业务量超5亿件。快递市场规模加快扩大，在促进消费、服务生产和保障民生等方面发挥了积极作用。
国家邮政局有关负责人介绍，大规模设备更新和消费品以旧换新行动开展以来，快递企业抓住新一轮发展机遇，加快淘汰老旧分拣和安检设备，提升新能源车应用比例，推进设备的智能化低碳化升级。快递企业推出“换新+回收”和“送、装、拆、收”等新发展模式，为降低社会物流成本持续贡献行业力量。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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