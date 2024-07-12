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我国青藏高原大湖钻探深度突破400米

2024年07月12日19:03 | 来源：新华社
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纳木错湖泊科考正在紧密开展。7月12日18时35分，在海拔超过4700米的纳木错中心湖区，多国联合科考队经过不懈努力，成功在湖底深度402.2米的地方获取了湖泊岩芯。这是我国首次在青藏高原大湖钻探中成功突破400米深度，对我国湖泊钻探与古气候的研究具有重要意义。

纳木错位于青藏高原腹地，是世界上面积超过1000平方公里的湖泊中海拔最高的湖泊，具有重要的科学研究价值。此次纳木错湖泊岩芯钻探，是迄今为止国际大陆科学钻探计划（ICDP）中海拔最高的钻探项目。

记者：田金文、刘洲鹏

编辑：秦交锋

设计：邱星翔

新华社国内部、新华社西藏分社联合出品

(责编：岳弘彬、牛镛)
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