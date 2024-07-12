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上半年民航旅客运输量同比增长超两成

2024年07月12日19:09 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月12日电（记者王聿昊）记者从中国民航局12日举行的例行发布会上获悉，今年上半年，民航全行业完成旅客运输量3.5亿人次，同比增长23.5%。

　　具体来看，今年上半年，民航国内航线完成旅客运输量3.2亿人次，同比增长16.4%；国际航线完成旅客运输量2967.3万人次，同比增长254.4%。

　　货运方面，今年上半年，民航全行业完成货邮运输量417.4万吨，同比增长27.4%。其中，国内航线完成252.3万吨，同比增长23.2%；国际航线完成165.1万吨，同比增长34.3%。

　　民航航班效益指标显著提升。今年上半年，民航飞机日利用率为8.7小时，较去年同期提高0.9小时；正班客座率为82.2%，较去年同期提高6.4个百分点；正班载运率为70.9%，较去年同期提高4.4个百分点。

　　展望下半年民航运输市场趋势，民航局运输司副司长徐青在发布会上表示，预计下半年民航国内客运市场将延续自然增长，国际客运市场将进一步恢复，航空货邮运输需求总体平稳，行业效率效益指标继续小幅回升。全年民航运输生产主要指标将达到年度历史新高。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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