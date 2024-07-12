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我国规模最大天然铀产能项目“国铀一号”开建

2024年07月12日19:49 | 来源：人民网
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人民网北京7月12日电 （记者赵竹青）7月12日，记者从国家原子能机构获悉，我国规模最大的天然铀产能项目——中核集团“国铀一号”示范工程在内蒙古鄂尔多斯开工建设。

该项目是国家原子能机构“十四五”核工业发展规划项目，关键技术指标位居世界前列，建成后将成为我国产能规模最大、建设标准最高，是集绿色、经济、智能、高效的天然铀生产基地，将进一步提升我国天然铀保障能力、天然铀产业自主创新能力和国际竞争力，是全面推进核能“三步走”发展战略落地和核工业高质量发展的生动实践。

开工仪式上，国家原子能机构相关负责人表示，一是要坚持底线思维、极限思维，强化风险意识，充分认识提升国内铀资源保障能力的必要性、紧迫性；二是要坚持创新驱动，着力发展天然铀产业新质生产力；三是要坚持安全第一、绿色发展，协同打造高质量、高标准的示范工程。中核集团相关负责人表示，将深入贯彻落实“六大控制七个零”高质量精细化工程项目管理目标和“整体·协同”理念，建设中国“新铀都”，提升“国铀一号”品牌价值，为中国式现代化建设作出新的更大贡献。

据了解，天然铀是我国核工业发展的物质基础，是保障国家安全的重要战略资源和能源矿产。“国铀一号”示范工程作为我国地浸采铀三十余年创新发展的智慧结晶，是典型的绿色矿山和数字矿山，该项目采用“CO2+O2浸出法”先进开采工艺，颠覆了传统矿山井下开采模式，无需将矿石提升到地表处理，采铀溶浸液采取封闭循环模式，水冶生产车间采用静谧式自动化运行，实现“三废零排放、生态无破坏、减碳可持续”的铀矿采冶新方式。此外，该项目还将集成自动化、远程集控和大数据分析等先进技术，可实现“千里之外、一屏掌控、一键采铀”和“赋存资源可视化、运行分析智能化、资源开采精准化”。

(责编：赵竹青、高雷)
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