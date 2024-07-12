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季度走势持续向好，“质升量稳”基础坚实——解读2024年中国外贸半年报

2024年07月12日20:14 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月12日电 题：季度走势持续向好，“质升量稳”基础坚实——解读2024年中国外贸半年报

　　新华社记者邹多为、唐诗凝

　　在错综复杂的外部环境下，中国外贸“马车”表现如何？海关总署12日发布数据显示，今年上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元，同比增长6.1%。

　　观察半年数据可以发现，规模上，从3月以来，我国月度进出口规模稳定保持在3.5万亿元以上，上半年进出口规模迈上21万亿元，贸易规模再创新高；增速上，二季度外贸同比增长7.4%，较一季度和去年四季度分别提高2.5个和5.7个百分点，季度走势持续向好。

　　“这样的成绩来之不易。”国务院发展研究中心对外经济研究部副研究员陈红娜表示，总体来看，上半年我国货物贸易展现出较强韧性和活力。

　　尤其是出口端，同比增速持续回升至6.9%。路透社、美国消费者新闻与商业频道（CNBC）等多家外媒评价中国出口表现“超出预期”。法新社在报道中指出，出口历来是拉动中国经济增长的重要力量，从6月数据看，月度出口已连续3个月同比增长。

　　支撑这些成绩的主要因素有哪些？

　　从外部因素看，全球贸易形势好转有力拉动了我国外贸稳定增长。

　　世界贸易组织（WTO）报告预测，2024年全球货物贸易量将增长2.6%，2025年将延续今年的复苏势头，预计增长3.3%。国际货币基金组织（IMF）在最新的《世界经济展望》报告中也预测，今年包含货物和服务的全球贸易量将增长3%。

　　与此同时，欧美等发达经济体需求有所恢复、全球科技行业进入上行周期等诸多因素也给外需回暖带来利好。

　　据海关统计，上半年，我国出口结构进一步优化，机电产品出口同比增长8.2%，占出口比重的近六成。其中以汽车为例，我国汽车出口同比增长22.2%，总体增长势头不减。此外，劳动密集型产品出口呈现良好势头，上游纺织品出口同比增长6.5%。

　　从内部因素看，今年以来，在汇率、信贷、保险、税收、跨境电商海外仓、自贸试验区建设等多方面，我国接连推出一系列政策组合拳，对外贸企业稳订单、拓市场发挥重要作用，推动稳固我国外贸国际竞争力。

　　得益于上述举措，上半年，灵活性高、自主性强的民营企业进出口同比增长11.2%，继续保持我国外贸第一大经营主体位置；对欧盟、美国等传统市场进出口回暖的同时，我国还不断拓展经贸合作空间，对共建“一带一路”国家等新兴市场贸易往来日益紧密。

　　陈红娜分析认为，外贸向好势头得到延续并不意味着可以忽视风险因素，仍要看到上半年进口小幅回落、月度环比增速出现波动等挑战，我国外贸依旧承压前行。

　　展望下半年，商务部新闻发言人何亚东表示，中国外贸发展面临的形势仍然比较复杂。主要表现在：外需增势并不稳固，主要市场补库存力度和持续性有待观察，加上地缘政治、贸易壁垒、航运价格等干扰因素增多，企业接单履约仍面临较多不确定性。

　　当前，我国开放的大门越开越大，外贸发展产业基础、要素禀赋、创新能力日益增强，外贸新动能、新优势不断培育。陈红娜表示，不论是加快推进多边贸易协定谈判进程，为外贸出口营造有利的发展环境，还是鼓励以跨境电商、市场采购等为代表的外贸新业态创新发展，提速外贸企业数字化进程，这些都为外贸结构性调整和优化提供更有力支撑，外贸实现全年“质升量稳”目标基础更坚实。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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