本报记者 邱海峰

国家统计局7月12日公布的数据显示，2024年，全国夏粮总产量2996亿斤，比2023年增加72.5亿斤，增长2.5%。国家统计局有关部门负责人表示，今年以来，各地区各部门切实抓紧抓实粮食生产工作，全国夏粮获得丰收，这为稳定全年粮食生产奠定了扎实基础，为巩固和增强经济回升向好态势、持续推动高质量发展提供了坚实支撑。

21个夏粮产区产量增加

夏粮是全年粮食生产第一季，产量约占全年的1/5，其中小麦是主要作物。根据国家统计局对全国25个夏粮生产省（区、市）的调查，2024年，小麦产量2764亿斤，比上年增加73.2亿斤，增长2.7%。

据介绍，今年全国大规模小麦机收于5月下旬全面展开，由南向北快速推进，截至6月18日，西南、黄淮海等麦收重点地区收获已基本完成。农业农村部有关部门负责人表示，今年麦收机具供给足，各地共计投入联合收割机60多万台，设立高速公路绿色通道2970多条、跨区作业接待服务站近3500个，有力保障了农机跨区通行顺畅。全国连续16天日机收面积维持在1000万亩以上，麦收速度持续高峰推进，机收进度同比常年快2—3天。

随着更多高性能联合收割机投入使用，机收损失率不断降低，助力小麦增产。数据显示，麦收完成省份初步监测小麦平均机收损失率维持在1%左右的较好水平，优于2%的行业标准要求，有力保障了夏粮小麦颗粒归仓。

小麦产量稳，为各地夏粮产量增长提供了有力支撑。国家统计局农村司司长王贵荣表示，分地区看，25个夏粮产区中21个产量有所增加，特别是河南上年因灾减产52.6亿斤，今年恢复性增产47.1亿斤，占全国增量的65.0%。山东、江苏、安徽、河北等夏粮主产区分别增产8.5亿斤、4.7亿斤、3.7亿斤和2.9亿斤。

夏粮播种面积保持稳定

从面积看，2024年全国夏粮播种面积39920万亩，比上年增加6.8万亩，总体保持稳定。其中小麦播种面积34636.1万亩，增加47.5万亩，增长0.1%。

根据国家统计局数据，在25个有夏粮生产的省（区、市）中，19个播种面积增加，其中四川、浙江、山东、安徽分别增加27.7万亩、23.6万亩、21.4万亩和20.2万亩。西部部分地区调减夏杂粮、春小麦等，改种玉米等秋粮作物，夏粮播种面积有所减少。

王贵荣表示，夏粮播种面积保持稳定的主要原因有3个方面——

一是责任层层压实。各地严格落实粮食安全党政同责，加强耕地保护和用途管控，遏制“非农化”，防止“非粮化”，通过开发利用冬闲田、调整种植结构等方式，充分挖掘面积潜力。

二是政策支持有力。今年国家继续出台一系列强农惠农政策，提高小麦最低收购价，继续实施耕地地力保护补贴，加大产粮大县支持力度，扩大完全成本保险和种植收入保险政策实施范围，充分调动农民种粮和地方抓粮积极性。

三是播期墒情适宜。2023年秋冬播期间，冬小麦主产区土壤墒情总体适宜，大部地区实现适期播种，冬小麦播种面积稳中有增。

单产提升工程初见成效

夏粮丰收，单产增加是另一个关键因素。国家统计局公布的数据显示，2024年，全国夏粮单产375.2公斤/亩，比上年增加9.0公斤/亩，增长2.5%。其中小麦单产399.1公斤/亩，增加10.0公斤/亩，增长2.6%。

王贵荣介绍，多数省（区、市）夏粮单产增加，其中河南、陕西上年受“烂场雨”影响单产下降，今年实现恢复性增长，单产分别增加28.5公斤/亩和8.3公斤/亩。新疆、山东、江苏等夏粮主产区单产分别增加7.3公斤/亩、5.4公斤/亩和4.5公斤/亩。

“今年，华北、黄淮等主产区小麦返青拔节、孕穗抽穗、灌浆乳熟等关键生长期，光温水匹配良好，灾害偏轻发生，气象条件总体有利于小麦生长发育和产量形成。南方部分地区春节前后受雨雪冰冻天气影响，麦苗叶片不同程度受冻，单产略有下降。”王贵荣说。

夏粮单产有所增加，还得益于生产条件持续改善。王贵荣表示，各地深入推进高标准农田建设，大力发展农业社会化服务，积极培育新型农业经营主体，因地制宜发展农业新质生产力，稳步提高农业防灾减灾能力，粮食生产基础更加稳固。此外，单产提升工程初见成效。各地细化小麦单产提升各项关键要素，积极推广小麦高产稳产、抗倒抗病品种，落实深翻整地、适深精播、播后镇压等措施，加强病虫害统防统治，继续实施“一喷三防”全覆盖，多措并举提高单产水平。

(责编：白宇、卫嘉)

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