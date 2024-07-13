人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

总产量比上年增加72.5亿斤，增长2.5%——

今年全国夏粮获得丰收（锐财经）

本报记者 邱海峰
2024年07月13日05:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　国家统计局7月12日公布的数据显示，2024年，全国夏粮总产量2996亿斤，比2023年增加72.5亿斤，增长2.5%。国家统计局有关部门负责人表示，今年以来，各地区各部门切实抓紧抓实粮食生产工作，全国夏粮获得丰收，这为稳定全年粮食生产奠定了扎实基础，为巩固和增强经济回升向好态势、持续推动高质量发展提供了坚实支撑。

　　

　　21个夏粮产区产量增加

　　夏粮是全年粮食生产第一季，产量约占全年的1/5，其中小麦是主要作物。根据国家统计局对全国25个夏粮生产省（区、市）的调查，2024年，小麦产量2764亿斤，比上年增加73.2亿斤，增长2.7%。

　　据介绍，今年全国大规模小麦机收于5月下旬全面展开，由南向北快速推进，截至6月18日，西南、黄淮海等麦收重点地区收获已基本完成。农业农村部有关部门负责人表示，今年麦收机具供给足，各地共计投入联合收割机60多万台，设立高速公路绿色通道2970多条、跨区作业接待服务站近3500个，有力保障了农机跨区通行顺畅。全国连续16天日机收面积维持在1000万亩以上，麦收速度持续高峰推进，机收进度同比常年快2—3天。

　　随着更多高性能联合收割机投入使用，机收损失率不断降低，助力小麦增产。数据显示，麦收完成省份初步监测小麦平均机收损失率维持在1%左右的较好水平，优于2%的行业标准要求，有力保障了夏粮小麦颗粒归仓。

　　小麦产量稳，为各地夏粮产量增长提供了有力支撑。国家统计局农村司司长王贵荣表示，分地区看，25个夏粮产区中21个产量有所增加，特别是河南上年因灾减产52.6亿斤，今年恢复性增产47.1亿斤，占全国增量的65.0%。山东、江苏、安徽、河北等夏粮主产区分别增产8.5亿斤、4.7亿斤、3.7亿斤和2.9亿斤。

　　夏粮播种面积保持稳定

　　从面积看，2024年全国夏粮播种面积39920万亩，比上年增加6.8万亩，总体保持稳定。其中小麦播种面积34636.1万亩，增加47.5万亩，增长0.1%。

　　根据国家统计局数据，在25个有夏粮生产的省（区、市）中，19个播种面积增加，其中四川、浙江、山东、安徽分别增加27.7万亩、23.6万亩、21.4万亩和20.2万亩。西部部分地区调减夏杂粮、春小麦等，改种玉米等秋粮作物，夏粮播种面积有所减少。

　　王贵荣表示，夏粮播种面积保持稳定的主要原因有3个方面——

　　一是责任层层压实。各地严格落实粮食安全党政同责，加强耕地保护和用途管控，遏制“非农化”，防止“非粮化”，通过开发利用冬闲田、调整种植结构等方式，充分挖掘面积潜力。

　　二是政策支持有力。今年国家继续出台一系列强农惠农政策，提高小麦最低收购价，继续实施耕地地力保护补贴，加大产粮大县支持力度，扩大完全成本保险和种植收入保险政策实施范围，充分调动农民种粮和地方抓粮积极性。

　　三是播期墒情适宜。2023年秋冬播期间，冬小麦主产区土壤墒情总体适宜，大部地区实现适期播种，冬小麦播种面积稳中有增。

　　单产提升工程初见成效

　　夏粮丰收，单产增加是另一个关键因素。国家统计局公布的数据显示，2024年，全国夏粮单产375.2公斤/亩，比上年增加9.0公斤/亩，增长2.5%。其中小麦单产399.1公斤/亩，增加10.0公斤/亩，增长2.6%。

　　王贵荣介绍，多数省（区、市）夏粮单产增加，其中河南、陕西上年受“烂场雨”影响单产下降，今年实现恢复性增长，单产分别增加28.5公斤/亩和8.3公斤/亩。新疆、山东、江苏等夏粮主产区单产分别增加7.3公斤/亩、5.4公斤/亩和4.5公斤/亩。

　　“今年，华北、黄淮等主产区小麦返青拔节、孕穗抽穗、灌浆乳熟等关键生长期，光温水匹配良好，灾害偏轻发生，气象条件总体有利于小麦生长发育和产量形成。南方部分地区春节前后受雨雪冰冻天气影响，麦苗叶片不同程度受冻，单产略有下降。”王贵荣说。

　　夏粮单产有所增加，还得益于生产条件持续改善。王贵荣表示，各地深入推进高标准农田建设，大力发展农业社会化服务，积极培育新型农业经营主体，因地制宜发展农业新质生产力，稳步提高农业防灾减灾能力，粮食生产基础更加稳固。此外，单产提升工程初见成效。各地细化小麦单产提升各项关键要素，积极推广小麦高产稳产、抗倒抗病品种，落实深翻整地、适深精播、播后镇压等措施，加强病虫害统防统治，继续实施“一喷三防”全覆盖，多措并举提高单产水平。

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国核电140亿元再融资 引入社保基金会作为战略投资者
　　人民网北京7月12日电 （记者杜燕飞）中国核电11日发布公告，拟向特定对象发行股票募集资金不超过140亿元，由全国社会保障基金理事会（以下简称社保基金会）和中核集团全额认购。其中，社保基金会认购120亿元，中核集团认购20亿元。…
油价年内第7次上调 业界：短期内持续上涨可能性不大
　　人民网北京7月12日电 （记者杜燕飞）国家发改委11日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自7月11日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上调110元和105元。折合升价，全国平均来看，92号汽油、95号汽油和0号柴油，每升均上调0.09元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部