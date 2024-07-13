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上半年人民币贷款增加13.27万亿元

2024年07月13日05:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京7月12日电  （记者徐佩玉）中国人民银行7月12日发布金融统计数据显示，上半年我国人民币贷款增加13.27万亿元，其中企（事）业单位贷款增加11万亿元。

　　数据显示，6月末，我国人民币贷款余额250.85万亿元，同比增长8.8%。上半年，我国住户贷款增加1.46万亿元；企（事）业单位贷款增加11万亿元，其中中长期贷款增加8.08万亿元。

　　在货币供应方面，6月末，我国广义货币（M2）余额305.02万亿元，同比增长6.2%；狭义货币（M1）余额66.06万亿元，同比下降5%；流通中货币（M0）余额11.77万亿元，同比增长11.7%。

　　另外，上半年我国人民币存款增加11.46万亿元。其中，住户存款增加9.27万亿元。

　　同日发布的社会融资数据显示，上半年我国社会融资规模增量累计为18.1万亿元，比上年同期少3.45万亿元。6月末社会融资规模存量为395.11万亿元，同比增长8.1%。

(责编：白宇、卫嘉)
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