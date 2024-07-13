人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

总产量达2996亿斤，同比增长2.5%

我国夏粮获得丰收（新数据 新看点）

2024年07月13日05:57 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　数据来源：国家统计局
　　制图：张丹峰

　　本报北京7月12日电  （记者刘志强、王浩）国家统计局12日发布数据显示：今年夏粮播种面积保持稳定，单产有所增加，夏粮产量14978万吨（2996亿斤），比上年增加362.7万吨（72.5亿斤），同比增长2.5%。其中，小麦产量13822万吨（2764亿斤），比上年增加365.8万吨（73.2亿斤），同比增长2.7%。我国夏粮获得丰收，为稳定全年粮食生产奠定了扎实基础。

　　夏粮播种面积保持稳定。今年全国夏粮播种面积26613.1千公顷（39919.6万亩），比上年增加4.5千公顷（6.8万亩），总体保持稳定。其主要原因包括：各地严格落实粮食安全党政同责，加强耕地保护和用途管控，通过开发利用冬闲田、调整种植结构等方式，充分挖掘面积潜力；国家继续出台一系列强农惠农政策，提高小麦最低收购价，继续实施耕地地力保护补贴，加大产粮大县支持力度，充分调动农民种粮和地方抓粮积极性；2023年秋冬播期间，冬小麦主产区土壤墒情总体适宜，大部地区实现适期播种，冬小麦播种面积稳中有增。

　　夏粮单产有所增加。今年全国夏粮单产5628.0公斤/公顷（375.2公斤/亩），比上年增加135.4公斤/公顷（9.0公斤/亩），同比增长2.5%。气象条件总体有利、生产条件持续改善、单产提升工程初见成效，是夏粮单产增加的主要原因。

　　夏粮产量实现增长。分地区看，21个夏粮产区产量有所增加，河南今年恢复性增产235.6万吨（47.1亿斤），占全国增量的65.0%。山东、江苏、安徽、河北等夏粮主产区分别增产42.4万吨（8.5亿斤）、23.3万吨（4.7亿斤）、18.5万吨（3.7亿斤）和14.4万吨（2.9亿斤）。

　　（相关报道见第三版）

　　《 人民日报 》（ 2024年07月13日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国核电140亿元再融资 引入社保基金会作为战略投资者
　　人民网北京7月12日电 （记者杜燕飞）中国核电11日发布公告，拟向特定对象发行股票募集资金不超过140亿元，由全国社会保障基金理事会（以下简称社保基金会）和中核集团全额认购。其中，社保基金会认购120亿元，中核集团认购20亿元。…
油价年内第7次上调 业界：短期内持续上涨可能性不大
　　人民网北京7月12日电 （记者杜燕飞）国家发改委11日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自7月11日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上调110元和105元。折合升价，全国平均来看，92号汽油、95号汽油和0号柴油，每升均上调0.09元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部