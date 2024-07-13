数据来源：国家统计局

制图：张丹峰

本报北京7月12日电 （记者刘志强、王浩）国家统计局12日发布数据显示：今年夏粮播种面积保持稳定，单产有所增加，夏粮产量14978万吨（2996亿斤），比上年增加362.7万吨（72.5亿斤），同比增长2.5%。其中，小麦产量13822万吨（2764亿斤），比上年增加365.8万吨（73.2亿斤），同比增长2.7%。我国夏粮获得丰收，为稳定全年粮食生产奠定了扎实基础。

夏粮播种面积保持稳定。今年全国夏粮播种面积26613.1千公顷（39919.6万亩），比上年增加4.5千公顷（6.8万亩），总体保持稳定。其主要原因包括：各地严格落实粮食安全党政同责，加强耕地保护和用途管控，通过开发利用冬闲田、调整种植结构等方式，充分挖掘面积潜力；国家继续出台一系列强农惠农政策，提高小麦最低收购价，继续实施耕地地力保护补贴，加大产粮大县支持力度，充分调动农民种粮和地方抓粮积极性；2023年秋冬播期间，冬小麦主产区土壤墒情总体适宜，大部地区实现适期播种，冬小麦播种面积稳中有增。

夏粮单产有所增加。今年全国夏粮单产5628.0公斤/公顷（375.2公斤/亩），比上年增加135.4公斤/公顷（9.0公斤/亩），同比增长2.5%。气象条件总体有利、生产条件持续改善、单产提升工程初见成效，是夏粮单产增加的主要原因。

夏粮产量实现增长。分地区看，21个夏粮产区产量有所增加，河南今年恢复性增产235.6万吨（47.1亿斤），占全国增量的65.0%。山东、江苏、安徽、河北等夏粮主产区分别增产42.4万吨（8.5亿斤）、23.3万吨（4.7亿斤）、18.5万吨（3.7亿斤）和14.4万吨（2.9亿斤）。

（相关报道见第三版）

《 人民日报 》（ 2024年07月13日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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