本报记者 葛孟超

近期，有不少读者收到银行发来的短信提示，提醒其关注名下“沉睡账户”的情况，并及时处理。什么是“沉睡账户”？如何处理自己的“沉睡账户”？

去年10月，国家金融监督管理总局启动银行“沉睡账户”提醒提示专项工作，持续一年，由各银行机构对“沉睡账户”持有人进行提醒和通知。近日，记者专访中国工商银行个人金融业务部和中国银联云闪付部有关负责人，对读者关心的问题做出解答。

问：什么是“沉睡账户”？

答：工行对于“沉睡账户”的定义是，5年及以上未发生主动交易，且账户中有余额的个人银行账户。需要明确的是，主动交易指的是存现、取现、转账、消费等除计结息、账户管理费以外的交易；银行账户只包括储蓄账户和结算账户，不包括信用卡账户。

有的客户在多个银行开立多个账户，其中一些账户并不经常使用，久而久之就会被遗忘，甚至银行卡或者存折也难以找到，最终就容易变成“沉睡账户”。对于自己名下的账户是否属于“沉睡账户”，建议金融消费者关注相关银行的公告、提示，或咨询银行工作人员。

问：为什么要关注“沉睡账户”？

答：“沉睡账户”易出现两方面问题，一是对金融消费者来说，“沉睡账户”意味着可能的个人资金闲置，并且可能增加账户管理费等不必要的支出。二是从金融安全的角度来说，“沉睡账户”会给不法分子可乘之机，通过各种不正当渠道收集这些账户，用于跨境赌博、洗钱、电信诈骗等新型网络犯罪。为维护金融消费者合法权益和金融安全稳定，近年来金融监管部门高度重视“沉睡账户”问题，及时出台政策举措，引导商业银行规范治理。

问：如何查询名下“沉睡账户”情况？

答：近期在金融监管部门的指导下，多家金融机构已通过电话、短信等方式，提示金融消费者关注名下“沉睡账户”的有关情况。收到提示后，可以根据指引进行下一步操作。

除了接收银行提示，金融消费者还可以自主查询名下“沉睡账户”的情况。在中国人民银行指导下，中国银联已联合商业银行在云闪付APP上提供了便捷的查询渠道。用户可以在云闪付APP中搜索“一键查卡”功能，点击“申请查询”，经过身份验证后即可查询个人银行卡情况。查询报告将在24小时内生成，用户可通过云闪付APP查看。目前，“一键查卡”功能已支持用户查询514家银行的银行卡开立情况，包括18家全国性商业银行和496家区域性商业银行，服务用户超1400万。

问：如何处理自己的“沉睡账户”？

答：金融消费者如果还想继续使用“沉睡账户”，可以通过相关操作“唤醒”或注销账户。以工行为例，只需通过手机银行APP使用该账户完成一笔转账汇款，或是去银行网点进行一次存取款，“沉睡账户”就会变为正常账户；如果不想继续使用“沉睡账户”，金融消费者可凭本人身份证件到银行网点办理销户，也可以通过手机银行APP提交账户注销申请，银行会通过短信通知消费者申请结果。

也有一些银行要求，发现名下的“沉睡账户”后，金融消费者需持有效身份证件和银行卡或存折，到银行网点办理激活或销户，具体操作方法建议关注相关银行公告或咨询工作人员。

问：如何更合理地使用自己的银行账户？

答：需要明确的是，对个人来说，银行账户并非越多越好。开户时，要综合考虑银行提供的账户服务、渠道便利、安全风控、收费定价以及增值服务等因素，结合自己的职业、生活、学习等需求，合理适度开立银行账户。

保障个人银行账户安全至关重要，金融消费者必须要牢牢保护个人信息安全，在个人账户密码、有效手机号、影像资料、证件管理等方面做好防护，避免个人信息泄露；定期梳理名下的银行账户和资产状况，主动注销确定不会再使用的“沉睡账户”，切实降低银行账户被非法盗用的风险。如果仍有必要保留多个账户，可以定期前往银行网点或通过手机银行APP对账户状态、资金明细及资产余额进行查询。当出现账户遗失、信息泄露等风险时，可以通过手机银行APP及时进行账户挂失、修改密码等操作，以保障账户安全。还可以利用银行提供的账户余额变动提醒服务，及时掌握个人资金动态。

《 人民日报 》（ 2024年07月13日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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