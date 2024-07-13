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2023年增发国债1.5万个项目全部开工

2024年07月13日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月12日电  （记者刘志强）去年11月份以来，国家发展改革委会同有关方面下达项目清单，将1万亿元增发国债资金安排到1.5万个项目，重点支持灾后恢复重建和提升防灾减灾能力、骨干防洪治理工程、自然灾害应急能力提升、城市排水防涝等领域项目建设。截至目前，增发国债1.5万个项目已全部开工。

　　为加快推动项目落地实施，国家发展改革委加大统筹协调力度，会同有关部门指导地方采取并联审批、协同办理等方式，加快用地规划许可、环境影响评价、施工许可等审批手续办理，依托国家重大建设项目库加强在线监测，分两批对重点项目开展实地督导，对推进不力的地方进行督促整改，推动工作闭环落实。一批学校、医院、道路等灾后恢复重建项目已经投入使用，有效改善了受灾地区群众生产生活条件；一批水利项目建成，黄河古贤水利枢纽、广西长塘水库、贵州花滩子水库等重大水利工程开工建设；森林草原防灭火、地质灾害监测台站等一批工程抢险、基层防灾项目落地实施，进一步提升了有关行业和地方自然灾害应急保障能力。

　　下一步，国家发展改革委将会同有关部门继续做好实地督导检查工作，加快推进项目实施，在年内形成更多实物工作量。同时，着力督促有关方面严格落实项目建设各项规定，严把工程质量关，严防重大安全生产事故。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月13日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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