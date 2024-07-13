人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

最大天然铀产能项目开建

2024年07月13日05:59 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京7月12日电  （记者喻思南、谷业凯）记者从国家原子能机构获悉：我国规模最大的天然铀产能项目——中核集团“国铀一号”示范工程在内蒙古鄂尔多斯开工建设。该项目是国家原子能机构“十四五”核工业发展规划项目，关键技术指标位居世界前列，建成后将成为我国产能规模最大、建设标准最高的天然铀生产基地。

　　“国铀一号”示范工程是我国地浸采铀30余年创新发展的成果，采用先进开采工艺，实现“三废零排放、生态无破坏、减碳可持续”的铀矿采冶新方式。该项目还将集成自动化、远程集控和大数据分析等先进技术，可实现“千里之外、一屏掌控、一键采铀”和“赋存资源可视化、运行分析智能化、资源开采精准化”。

　　天然铀是核工业发展的物质基础，是保障国家安全的重要战略资源和能源矿产。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月13日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中国核电140亿元再融资 引入社保基金会作为战略投资者
　　人民网北京7月12日电 （记者杜燕飞）中国核电11日发布公告，拟向特定对象发行股票募集资金不超过140亿元，由全国社会保障基金理事会（以下简称社保基金会）和中核集团全额认购。其中，社保基金会认购120亿元，中核集团认购20亿元。…
油价年内第7次上调 业界：短期内持续上涨可能性不大
　　人民网北京7月12日电 （记者杜燕飞）国家发改委11日发布通知，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自7月11日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上调110元和105元。折合升价，全国平均来看，92号汽油、95号汽油和0号柴油，每升均上调0.09元。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部