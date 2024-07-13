最大天然铀产能项目开建
2024年07月13日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京7月12日电 （记者喻思南、谷业凯）记者从国家原子能机构获悉：我国规模最大的天然铀产能项目——中核集团“国铀一号”示范工程在内蒙古鄂尔多斯开工建设。该项目是国家原子能机构“十四五”核工业发展规划项目，关键技术指标位居世界前列，建成后将成为我国产能规模最大、建设标准最高的天然铀生产基地。
“国铀一号”示范工程是我国地浸采铀30余年创新发展的成果，采用先进开采工艺，实现“三废零排放、生态无破坏、减碳可持续”的铀矿采冶新方式。该项目还将集成自动化、远程集控和大数据分析等先进技术，可实现“千里之外、一屏掌控、一键采铀”和“赋存资源可视化、运行分析智能化、资源开采精准化”。
天然铀是核工业发展的物质基础，是保障国家安全的重要战略资源和能源矿产。
《 人民日报 》（ 2024年07月13日 03 版）
(责编：白宇、卫嘉)
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